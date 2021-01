Roma, le ridicule ne te tue pas ?

Prestation d'ensemble et performances individuelles indigentes, deux cartons rouges reçus en moins de vingt secondes, six changements non règlementaires au lieu de cinq synonymes de défaite sur tapis vert (et donc d'élimination, même en cas de victoire) : la Roma, battue en prolongation contre le promu Spezia et risible à tous les niveaux, a-t-elle réalisé le pire match de son histoire lors de ce honteux revers en huitièmes de finale de Coupe d'Italie ?

Et s'ils l'avaient fait exprès ?

Attention aux deux prochains rendez-vous...

Sur le bord du terrain, Lorenzo Pellegrini s'interroge. Comme bon nombre de ses partenaires, le milieu sait compter jusqu'à cinq et connaît les principales règles du football (même si elles ont tendance à changer, ces derniers temps). Alors, quand Paulo Fonseca s'apprête à réaliser un sixième remplacement au début de la prolongation lors du huitième de finale de Coupe d'Italie contre le Spezia Calcio, le capitaine fait part de ses doutes.prévient-il.insiste-t-il encore à plusieurs reprises, à destination de son entraîneur complètement paumé et du. Lequel semble prendre la décision finale : oui, la Roma fait entrer un sixième nouveau joueur... Alors qu'elle n'en a pas le droit.Après Jordan Veretout, Rick Karsdorp, Carles Pérez et Edin Džeko, ce sont donc Daniel Fuzato et Roger Ibañez qui font leur apparition. Or, le règlement est clair : si une prolongation offre une quatrième fenêtre de changement, la limite du nombre de remplacements reste fixée à cinq (en Italie, en tout cas). Et comme l'arbitre n'est pas autorisé à empêcher un changement, les conséquences sont implacables : couvert de honte, le club transalpin devrait voir son match perdu sur tapis vert après l'avoir déjà perdu sur sa propre pelouse.Si seulement il n'y avait que cette histoire de remplacements à prendre en compte... Mais la réalité est beaucoup plus cruelle, et plonge encore davantage la Roma dans un océan de ridicule. Car au vrai, l'entité transalpine a enchaîné les boulettes en ce 19 janvier 2021. D'abord, il convient de rappeler que l'équipe de Fonseca a déjà connu une défaite sur tapis vert cette saison : dès la première journée de Serie A, contre le Hellas Vérone, les dirigeants avaient réalisé l'exploit d'aligner un joueur non qualifié (Amadou Diawara).Mais cette fois, c'est bien pire. Parce que la bourde du sixième changement intervient quelques jours seulement après un revers aussi large qu'humiliant devant l'ennemi de la Lazio, vainqueur facile lors du derby sur le score sans appel de 3-0. Pour se faire pardonner des supporters, il y avait donc autre chose à proposer. Surtout que Pellegrini et ses potes avaient mieux à faire que d'empêcher les incroyables erreurs de leur staff, puisqu'ils galéraient déjà sur le pré.Menée deux buts à rien dès le quart d'heure de jeu, la Roma était pourtant parvenue à revenir à hauteur du promu en usant de son orgueil et de son talent. Sauf qu'ensuite, tout s'est pété la gueule : Gianluca Mancini s'est fait dégager de la partie pour un second avertissement, et Pau López l'a accompagné aux vestiaires après avoir totalement foiré sa sortie. Deux cartons rouges en l'espace de vingt secondes ? Déjà un petit record de risibilité en soi, juste avant celui des cinquième et sixième remplacements (destinés, notamment, à compenser l'expulsion du gardien espagnol). Forcément, la fin de la soirée ne pouvait que s'achever par un ultime fiasco : à neuf contre onze, le quatrième de Serie A a laissé échapper la qualification (qu'il n'aurait de toute façon pas pu valider) en encaissant coup sur coup des pions de Daniele Verde puis de Riccardo Saponara, qui s'est permis le luxe de marquer d'un lob « à la Totti » .Devant ce tableau lunaire, une question se pose : la Roma, indigente à tous les niveaux, a-t-elle réalisé le pire match de son immense histoire ? Si l'objectivité et le pragmatisme sont sans doute édulcorés par le caractère insolite et innovant de cette rencontre, même les fans les plus amoureux pourraient être tentés de répondre par l'affirmative. Et malheureusement, après tant d'incompétence démontrée, il va désormais être très compliqué de se les remettre dans la poche. Attention également à ne pas continuer de creuser après avoir touché le fond : pour ses deux prochains rendez-vous, la Louve sera opposée au Spezia et au Hellas Vérone.