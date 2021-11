Rennes donne une leçon à Lyon

Rennes a livré un match référence ce dimanche soir au Roazhon Park, où la bande de Bruno Genesio a logiquement corrigé un Lyon complètement dépassé tout au long de la rencontre (4-1). Une soirée de rêve pour les Bretons, qui confortent leur cinquième place et se rapprochent du podium.

1

Le feu à la rennaise

Un calvaire pour l'OL, une soirée de rêve pour Rennes

Rennes (4-3-3) : Gomis - Traoré (Assignon, 87e), Aguerd, Omari, Meling - Majer (Ugochukwu, 90e), Santamaria, Tait - Bourigeaud (Sulemana, 73e), Terrier (Truffert, 73e), Laborde (Guirassy, 90e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois, Boateng, Denayer, Emerson - Mendes, Guimarães (Slimani, 46e), Caqueret - Aouar, Paquetá, Toko Ekambi (Cherki, 82e). Entraîneur : Peter Bosz.

Une démonstration. Une leçon. Un spectacle. Les mots ne manqueront pas pour qualifier la prestation du Stade rennais contre Lyon dans les heures à venir. En Bretagne, les hommes de Bruno Genesio ont réalisé un match absolu pour étouffer l'OL et s'imposer largement face à un concurrent aux places européennes (4-1). Le podium est en ligne de mire pour les Rouge et Noir tandis qu'une question taraudera l'esprit des supporters lyonnais au moment de chercher le sommeil pour finir le week-end : simple accident ou premier aveu de faiblesse ?Les jeux de lumière à l’américaine et l’atmosphère régnant dans l’enceinte bretonne annonçait un match de gala au Roazhon Park, où Bruno Genesio avait décidé de troquer son 4-4-2 contre un 4-3-3 pour tenir tête à l’OL de Paquetá, de nouveau aligné en faux neuf. Les Rennais auront fait beaucoup mieux que regarder dans les yeux les Gones, dépassés et mangés dans le jeu par des Rouge et Noir entreprenants et séduisants pendant toute la première période (12 tirs à 0). Un véritable calvaire pour les gars de Peter Bosz et une échéance longtemps retardée par un excellent Lopes, décisif une première fois sur une tentative de Terrier avant de sortir le grand jeu. L’international portugais a d’abord pu compter sur Dubois et Guimarães pour sauver l’OL après un festival du génial Majer, puis s’est chargé d’écœurer Terrier, Laborde et Tait à tour de rôle. Au-dessus dans tous les compartiments du jeu et portés par leur esthète croate, auteur de nombreuses ouvertures délicieuses et d'un coup franc au-dessus de la barre, Rennes ne pouvait pas accepter de rentrer aux vestiaires sans une récompense. Elle est arrivée à quelques secondes de l'entracte, Laborde marquant d'une tête piquée rageuse sur un corner tiré par Bourigeaud pour faire exploser un stade à guichets fermés. La cerise sur le gâteau, en attendant la suite.Peter Bosz n'a pas attendu la reprise de la partie pour changer sa recette : Guimarães a fait les frais du premier acte cauchemardesque pour les Lyonnais en étant remplacé par Slimani dans le but de remettre Paquetá dans le cœur du jeu. Mais l'histoire n'a pas changé pour autant, le SRFC revenant sur la pelouse en continuant de presser fort la formation rhodanienne pour dominer les débats. Bis repetita et nouvelle punition pour l'OL. Présent dans la surface après un coup franc rapidement joué, le capitaine Traoré a profité d'un ballon contré sur un retourné de Laborde pour fusiller Lopes, laissant Boateng et compagnie râler auprès de l'arbitre pour aller fêter son premier but marqué au Roazhon Park avec le banc rennais.Au fond du trou, Lyon aura attendu l'heure de jeu pour signer son premier tir du match d'une tête sans danger de Paquetá. Ce qui n'a pas empêché Rennes de continuer de briller, malgré les alertes de Toko Ekambi et la parade de Gomis sur un missile d'Emerson sur coup franc. Encore impérial sur un coup de boule de Bourigeaud, Lopes a fini par craquer à deux reprises face au jeune Truffert, entré à la place de Terrier à l'aube du dernier quart d'heure et auteur d'un doublé en moins de dix minutes. Après une nouvelle passe dantesque de Majer, l'international espoir a dégusté Dubois pour aller défier Lopes et marquer un but légèrement chanceux dans sa chute, puis il a récidivé en pondant une reprise du gauche parfaite au second poteau en guise de clou du spectacle. Le penalty transformé par Paquetá dans le temps additionneln'a rien changé à l'histoire : Rennes s'est imposé avec la manière, confortant sa 5place devant Lyon et revenant à deux unités du dauphin lensois. Une soirée parfaite.