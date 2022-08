Reims : Junya Ito explique son original numéro 39

????? ???, ?? ???????? ???? ?? ????́ ??? ?????? L'ailier et international japonais arrive au SDR en provenance du @KRCGenkofficial ! ? — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 29, 2022

ALB

La légendaire politesse nipponne n’a donc pas de limite.Avant le début de saison, la LFP a décidé de rendre accessibles tous les numéros de maillot allant de 1 à 99 en Ligue 1 et en Ligue 2. Et forcément, nos talents s’en sont donné à cœur joie pour utiliser cette nouvelle règle. Les plus classiques en ont profité pour faire un big-up à leur département : le 31 d’Oran (Algérie) pour Youcef Belaïli, le 42 de la Loire pour Etienne Green, le 75 de Paris pour Mamadou Sakho. D’autres ont fait des choix par dépit, Alexandre Lacazette a pris le 91, le 9 et le 10 étant déjà pris, pareil pour Corentin Tolisso qui hérite du 88 et Alexis Sanchez, qui a dû opter pour le 70, barré par Jonathan Clauss (7) et Dimitri Payet (10).Mais Junya Ito, fraichement débarqué à Reims pour 10 millions d’euros s’est franchement démarqué en choisissant le numéro 39 pour une raison bien originale, comme le rapportede ce vendredi. En japonais, le 3 se dit « san » et le 9 « kyu » , formant ainsi « thank you » ( « merci » dans la langue de Molière, pour les moins bilingues d'entre vous). De quoi déjà se faire remarquer, même avec quinze petites minutes de jeu face à Clermont.Il n’a cependant précisé merci qui.