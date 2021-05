Real Madrid, l'heure de tourner la page

Le Real Madrid a étalé au grand jour toutes ses limites tout au long de ces 180 minutes de jeu face à un Chelsea clairement supérieur. Après des années à faire pleurer toute l'Europe, il est peut-être temps pour certains de passer la main pour régénérer un effectif à bout de souffle.

À bout de souffle

Détruire pour mieux reconstruire

Par Tom Binet

Ils étaient beaux, ils étaient grands, ils étaient fiers. Triples champions d'Europe. Ramos, Varane, Marcelo, Modrić, Kroos, Casemiro, Benzema... Autant de joueurs qui ont été de toutes les campagnes européennes de l'empereur Zinédine Zidane depuis 2016 et qui ont régné sur le Vieux Continent. Seulement voilà, le Waterloo du double Z se situe peut-être bien quelque part du côté de l'Angleterre. Neuf mois après Manchester City, c'est donc Chelsea qui a mis au grand jour les failles de ce Real Madrid en fin de cycle, sur la brèche depuis le début de la saison en Ligue des champions après avoir frôlé la sortie de route dès l'automne.» Le constat de Zinédine Zidane auprès de RMC Sport au coup de sifflet final est on ne peut plus clair : lesn'ont pas fait le poids sur cette double confrontation face aux. Dès lors, la question s'impose : n'est-il pas venu l'heure de tout raser pour repartir du bon pied ? À Stamford Bridge, le seul « ancien » à échapper à la noyade se nomme peut-être Karim Benzema, et encore. Deux grosses opportunités en première période pour autant de miracles d'Edouard Mendy, soit la totalité de la prestation madrilène du jour.Car plus bas sur le terrain, le trident du milieu, tant habitué à contrôler le tempo, a énormément souffert face à l'activité de N'Golo Kanté et la vitesse des transmissions londoniennes. Le retour tant attendu d'un Sergio Ramos dont on ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait n'a pas du tout apporté la sérénité attendue, bien au contraire. Avec une efficacité supérieure de la part de Kai Havertz et ses copains, la valise aurait même pu être bien plus remplie sur le chemin du retour. Une page difficile à tourner pour Zidane après tant de succès, comme il le reconnaissait bien volontiers à propos d'un Marcelo qu'il s'est résolu à laisser le plus souvent observer ses potes de loin cette année. Une résolution qu'il n'aura fallu que quelques minutes pour comprendre lors du match aller.Le champion du monde 1998 a d'ailleurs continué à s'appuyer sur ses hommes de moins en moins forts au fil des années, et les arrivées censées régénérer l'effectif sont restées rares. Et surtout ratées, la plupart du temps. Hors de forme depuis son transfert en 2019, Eden Hazard espérait reverdir pour son retour dans son jardin anglais. Mais heureusement pour lui, aucun supporter de Chelsea n'était présent en tribunes, parce qu'il ne l'aurait tout simplement pas reconnu. Après n'avoir pas joué depuis le déplacement à Milan en novembre (lors duquel il a marqué son seul but européen avec le Real), le Belge a symbolisé la faiblesse offensive de son équipe.Pourtant, Zidane avait – pour une fois – tenté quelque chose de nouveau en l'alignant dans l'axe, en soutien de Benzema. Mais les deux hommes n'ont jamais pu se trouver, et le nouveau détenteur d'un n°7 particulièrement lourd à porter n'a mis que quelques minutes à totalement disparaître du match. Un choix tactique du divin chauve suivi d'un autre, tout aussi inopérant en seconde période avec ce passage en 3-5-2. Même lui n'arrive plus à trouver les solutions pour faire avancer le plus grand club du monde, ne réussissant toujours pas à battre Thomas Tuchel pour leur sixième affrontement. Mais que le monde du football se rassure : l'heure n'est pas venue d'un exil à Sainte-Hélène, seulement de moderniser quelque peu son armée pour mieux repartir au combat.