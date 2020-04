Quiz : Je pèse plus de 450 matchs dans l'élite

Ce sont deux illustres gardiens de but qui soufflent leurs bougies ce mardi : Bernard Lama (57 ans) et Pascal Olmeta (59). Parmi leurs faits d'armes, ces deux-là ont en commun d'être apparus à plus de 450 reprises en première division française. Saurez-vous retrouver les 50 autres joueurs qui peuvent s'en targuer ? Pour vous faciliter la tâche, on vous a classé tout ça par ordre décroissant, avec le poste et l'année de retraite de chacun. Que le meilleur gagne.



Vous avez 100% de bonnes réponses : Vous êtes une bête. Une bête qui vit dans le passé, mais une bête quand même.

Vous avez entre 75% et 99% de bonnes réponses : Oui, Jean-Paul Bertrand-Demanes, ça fait beaucoup de noms à retenir. Et non, Delio Onnis n'a jamais disputé ce foutu 450e match.

Vous avez entre 50% et 74% de bonnes réponses : En attendant que Jimmy Briand ne rejoigne cette liste, vous pouvez retourner potasser.

Vous avez entre 25% et 49% de bonnes réponses : Ce qu'il faut comprendre, c'est que le foot français ne vous a pas attendu pour exister.

Vous avez moins de 25% de bonnes réponses : Vous pouvez profiter du confinement pour vous refaire un paquet de matchs vintage, ça ne vous fera pas de mal. Et ne faites pas semblant d'être occupé(e).

Vous n’avez aucune bonne réponse : La seule élite que vous connaissez, c'est une série Netflix.



