Quevilly 2012 : le petit Poucet devenu grand

Club détenteur de l’ADN Coupe de France, l’US Quevilly est devenu le symbole du football normand durant la saison 2011-2012. Comment ? En se hissant il y a dix ans en finale de la compétition contre l'Olympique lyonnais (défaite 1-0), alors que le club évoluait en National. Récit d’une épopée entre sensation de déjà-vu, solidarité de groupe et rêve touché du doigt.

Osmose, traquenard rennais et folie à D’Ornano

« La veille de la demi-finale, nous nous sommes entraînés dans un champ »

« C’était irrationnel. J’ai l’impression que le ballon met dix minutes à rouler dans le but tellement l’instant passe au ralenti dans ma tête. »

Cœurs de Lyon

Par Antoine Donnarieix

Il y a des anecdotes qui ne s’oublient pas. Entraîneur de l’US Quevilly entre 2008 et 2012, Régis Brouard se souvient parfaitement du jour de sa signature au club., rembobine le coach.Finalistes en 1927 et demi-finalistes en 1968, les Quevillais ont en effet honoré la Coupe de France à plusieurs reprises. Et c’est devenu encore plus flagrant sous Régis Brouard : une défaite au huitième tour contre Calais en 2009 (2-1), une demi-finale contre le PSG en 2010 (0-1), un seizième de finale contre Martigues en 2011 (1-1, 3-5 aux tirs au but) et une finale contre l’Olympique lyonnais en 2012. Mais comment ont-ils fait ?Pour Quevilly, cette épopée 2012 a commencé dans la douleur. En 32de finale, les joueurs de Régis Brouard se déplacent sur la pelouse de la Tour d’Auvergne de Rennes et vont souffrir le martyr. Sur une pelouse originellement utilisée par l’équipe de rugby rennaise, les Normands sont incapables de marquer, et doivent passer par l’épreuve des tirs au but. Ils convertissent tous leurs tirs et passent ric-rac en seizièmes (0-0, 5-4 TAB). Comme si le plus dur était passé, la suite sera, elle, beaucoup plus douce. En seizièmes, Quevilly retrouve Angers, alors pensionnaire de Ligue 2. En 2010 déjà, Quevilly avait éliminé le SCO de la compétition. Deux ans plus tard, bis repetita : Joris Colinet inscrit le seul but du match (1-0).L’histoire est en marche et le stade Robert-Diochon devient trop petit après le nouveau succès local contre l’US Orléans (2-0, après prolongation). En quarts, Quevilly tire du lourd : l’Olympique de Marseille, toujours en lice en C1 pour y affronter le Bayern Munich. Dans ce match attendu par toute une région, les 22 000 places du stade d’Ornano de Caen s’offrent au club de National. Plein à craquer, le stade chavire lorsque Quevilly ouvre le score par Julien Valéro (6, 1-0), mais Loïc Rémy envoie tout le monde en prolongation (85, 1-1). En prolong’, c’est la folie. John-Christophe Ayina redonne l’avantage aux Quevillais, mais Rémy égalise encore. Cependant, les joueurs de Brouard ont de la ressource, et Ayina plante le 3-2 décisif. Paradis., se souvient Brouard.À vrai dire, la communion avec le public était aussi l’une des grandes forces de cette équipe à la fois chaleureuse et conviviale., dévoile Brouard.Dans le dernier carré, les Quevillais doivent se coltiner le Stade rennais pour valider la qualification en finale à Saint-Denis. C’est justement à ce stade-là de la compétition que Quevilly avait été éliminé en 2010, contre le PSG., détaille Colinet."Putain, on aurait pu être là..."Quevilly encaisse très tôt un but de Julien Féret (8, 0-1), mais égalise par Karim Herouat, d’une frappe dans la lucarne (63, 1-1). Quevilly croit en sa bonne étoile jusque dans les dernières secondes du match, moment choisi par Anthony Laup pour croiser sa frappe, battre Costil et faire exulter son entraîneur dans un stade en fusion., confirme Brouard.Seulement, la fantastique aventure de Quevilly va prendre fin avant l’accession au trophée. Avant la finale prévue le 28 avril, Régis Brouard sent le danger arriver lorsque l’équipe accepte l’invitation de la FFF de préparer son match à Clairefontaine., rembobine Brouard."Aïe, aïe, aïe."Contre l’Olympique lyonnais, Quevilly encaisse logiquement un but de Lisandro López (28, 1-0, score final) et peut s’estimer heureux d’être encore en course pour la victoire finale à la pause., conclut Brouard.Ce n’est pas si grave : même sans titre, Quevilly a écrit cette année-là l’une des plus belles pages de l’histoire de la Coupe de France.