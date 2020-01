Qualifications Mondial 2022 : Un choc Cameroun-Côte d’Ivoire, l’Algérie face au Burkina Faso

Le tirage au sort complet :

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sacré programme.Ce mardi soir au Caire a été effectué le tirage au sort du deuxième tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L’Algérie, championne d’Afrique en titre, a notamment hérité du Burkina Faso, qui sera son adversaire le plus coriace, du Niger et de Djibouti. Le finaliste de la dernière CAN, le Sénégal, s’en sort plutôt bien avec le Togo, le Congo et la Namibie. Même chose pour le Nigeria (Cap Vert, Liberia, Centrafrique) , alors que le tirage au sort du Maroc (Guinée, Soudan, Guinée-Bissau), de l’Egypte (Gabon, Angola, Libye), voire de la Tunisie (Zambie, Guinée Equatoriale, Mauritanie) sent le piège à plein nez.On sait aussi que le Cameroun ou la Côte d’Ivoire restera sur le carreau. Les deux sélections s’affronteront lors de ce deuxième tour, et comme seuls les premiers de chaque groupe se qualifieront pour les barrages, cela signifie donc qu’un de ses deux gros bras passera à la trappe. A suivre également le groupe composé de la RD Congo, du Bénin, de la Tanzanie et de Madagascar, sans doute un des plus ouverts.La première journée aura lieu en octobre prochain.Algérie, Burkina Faso, Niger, DjiboutiTunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée EquatorialeNigeria, Cap Vert, Centrafrique, LiberiaCameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique, MalawiMali, Ouganda, Kenya, RwandaEgypte, Gabon, Libye, AngolaGhana, Afrique du Sud, Zimbabwe, EthiopieSénégal, Congo, Namibie, TogoMaroc, Guinée, Guinée-Bissau, SoudanRD Congo, Bénin, madagascar, Tanzanie