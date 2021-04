Mbappé-Neymar, frères en galère

C'était une soirée pour en mettre partout et pour briller de mille feux. Mais ce mercredi soir, Neymar et Kylian Mbappé sont passés à côté de leur demi-finale aller contre Manchester City au Parc des Princes. Dans le jeu comme dans l'attitude, les deux stars parisiennes ont coulé avec l'équipe au lieu de la tirer vers le haut, grillant un joker à six jours du match retour.

Rendez-vous à Manchester

0 - C'est la 1re fois que Kylian Mbappé dispute l'intégralité d'un match de Ligue des champions sans tenter le moindre tir. Retrait. #PSGMCI pic.twitter.com/0mR0ihRc4Q — OptaJean (@OptaJean) April 28, 2021

Par Clément Gavard

Pep Guardiola est un passionné de football comme un autre : il a ses petites habitudes, ses superstitions et ses discours préparés. Avant la première manche contre le PSG, il ne fallait pas compter sur le technicien catalan pour éteindre les projecteurs braqués sur Kylian Mbappé et Neymar. Pas bête, le boss de Manchester City avait préféré sortir la brosse à reluire :Des compliments à gogo, des louanges, de l'admiration, même, chez le disciple de Marcelo Bielsa, qui assurait en début de semaine que les deux artistes parisiens faisaient. Mais donnait aussi cette précision pour remettre l'église au centre du village., expliquait Pep dans ledimanche.Et ce soir, on a vu : Mbappé et Neymar sont complètement passés à côté.Les débuts étaient pourtant prometteurs, Neymar jouant sa partition préférée en faisant profiter ses partenaires de sa technique pour aider son équipe à respirer, et Mbappé poussant João Cancelo à la faute en activant le mode fusée. Puis, il y a eu ce premier bémol : la première période de patron du PSG et celle ratée de Manchester City auraient dû permettre aux deux copains de faire exploser une défense mancunienne pas toujours sereine. Seulement, aucun des deux n'a vraiment fait transpirer Ederson. Il restait alors 45 minutes pour finir le travail et se distinguer dans cette demi-finale aller. Encore raté., détaillait Guardiola au coup de sifflet final au micro de RMC Sport. Mission accomplie en deuxième période, tant les deux compères auront finalement plongé comme le reste de l'équipe. Un problème, assurément, quand cela concerne deux types qui devraient plutôt tirer tout le monde vers le haut.Dans les attitudes comme dans le jeu, le rendement de Neymar et Mbappé aura été insuffisant et décevant. Dans un deuxième acte maîtrisé par Manchester City, le premier n'a jamais réussi à faire ce qu'il fait de mieux : aider le PSG à sortir la tête de l'eau grâce à sa qualité technique hors du commun. Mais non, Neymar, qui n'apprend décidément jamais, a préféré se payer l'excellent Rúben Dias avec un chassé qui lui a valu une biscotte. Un grand classique chez l'international brésilien, coutumier de gestes d'humeur quand une partie lui échappe. Il y a aussi cette statistique dérangeante pour un joueur de ce calibre : Neymar n'a plus trouvé le chemin des filets au-delà des huitièmes de finale de Ligue des champions depuis son édition magique en 2015, soit dix rencontres d'affilée.Mbappé, lui, n'a pas pu régner sur le terrain pour notamment deux raisons : une chute physique au fil des minutes et un adversaire dont le collectif était beaucoup moins chaotique que celui du Bayern ou du Barça. Dans ces conditions, le gamin de Bondy n'a pas trouvé les solutions et les alternatives pour rester un géant. Pour la première fois, dans un match qu'il dispute de bout en bout, il n'a même pas tenté le moindre tir (Opta). Un problème de foot, mais aussi de comportements : les deux stars ont mis moins d'énergie à faire des efforts pour le repli défensif, étant plus occupés à sermonner le pauvre Mitchel Bakker, 20 ans, qui aurait sans doute préféré voir les deux leaders autoproclamés de cette équipe parisienne se comporter en tant que tels. Sauf que ce soir, les locomotives du PSG s'appelaient Marquinhos et Ángel Di María, sacrifié de manière incompréhensible au moment de compenser l'expulsion de Gueye. Pas Neymar, pas Mbappé, qui ont encore montré qu'ils pouvaient flancher au moindre vent contraire. Les deux frères ont grillé un joker, ils n'auront plus le droit de se cacher à Manchester.