Pronostic Wolverhampton Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Liverpool passe l’obstacle Wolverhampton

Dans cette seconde et dernière partie de saison, Wolverhampton a un objectif important, le maintien en Premier League. En effet, depuis leur retour dans l’élite, les Loups n’avaient pas spécialement connu de problèmes pour conserver leur place. L’an passé, Wolverhampton avait cependant affiché un début de déclin en finissant dans le dernier tiers. Mal rentré dans cet exercice, les Wolves se sont rapidement retrouvés à devoir lutter pour leur maintien. Ce mauvais passage a couté sa place à Bruno Lage qui a été remplacé par l’Espagnol Lopetegui. L’ancien coach du Real Madrid et du FC Séville a débuté par un succès sur la pelouse d’Everton (1-2) avant de s’incliner à domicile contre Man U (0-1) et de faire un nul à Aston Villa (1-1). Le week-end dernier, ses protégés se sont imposés face à une autre formation en difficulté, West Ham. La délivrance est intervenue grâce à Podence buteur en début de 2période. Ces 3 points ont permis aux Wolves de sortir de la zone rouge. Si Wolverhampton joue ce match à domicile face à Liverpool, c'est car il s'est permis d'arracher le replay à Anfield (2-2). Ces résultats montrent une certaine progression dans les performances des Wolves depuis l’arrivée de l’Espagnol.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool est en souffrance cette saison et n’arrive pas à trouver son rythme de croisière. Bien repartis après le Mondial, lesont rechuté lors des dernières rencontres. Battu à Brentford (3-1), Liverpool a donc ensuite été tenue en échec à Anfield par Wolverhampton (2-2) dans FA Cup. Cette rencontre fut significative des forces et faiblesses des Reds lors de cet exercice. Capables de se créer des occasions, les partenaires de Jordan Henderson se montrent aussi très friables défensivement. Le week-end dernier, la bande à Klopp a bu le calice jusqu'à la lie face à Brighton en s’inclinant logiquement (3-0) dans un match où lessont passés au travers. Nul doute que Klopp va secouer ses hommes pour ce déplacement à Wolverhampton. A l’image de leur exercice d’il y a 2 saisons, les Reds sont privés de plusieurs joueurs importants puisque Firmino, Jota, Diaz ou van Dijk sont tous sur le flanc. Pour ce déplacement au Molineux, Klopp espère pouvoir compter sur Nunez, trop juste pour Brighton. Certainement bousculé par leur entraîneur, les partenaires de Mo’ Salah pourraient réagir en milieu de semaine pour s’imposer face à Wolverhampton. Distancé en championnat éliminé de League Cup, Liverpool n'a plus que cette FA Cup pour sauver sa saison au niveau national.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Wolverhampton Liverpool encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !