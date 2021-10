Pronostic Venezuela Equateur : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

Un Equateur costaud face au Venezuela

Auteur d’une Copa America 2019 intéressante, le Venezuela souffre depuis son quart de finale perdu face à l’Argentine. En effet, lors de la dernière édition, lan’est pas parvenue à sortir des poules avec deux nuls face à la Colombie (0-0) et l’Equateur (2-2), pour deux revers contre le Brésil (3-0) et le Pérou (1-0). Lors des qualifs pour le Mondial 2022, le Venezuela confirme son passage compliqué puisqu’il est calé en dernière position de ce mini championnat entre équipes sud-américaines. En effet, les Vénézuéliens ont seulement accroché deux résultats positifs face au Chili (2-1) et contre l’Uruguay (0-0). Pour son 1match de ce rassemblement, le Venezuela s’est lourdement incliné à domicile face au Brésil (1-3). Battue lors des autres rencontres, la Vinotinto ne pourra pas compter sur son attaquant vedette Rondon, resté à Everton, suite aux contraintes sanitaires imposées aux joueurs venant du Royaume-Uni.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Equateur est l’une des belles satisfactions de ces éliminatoires. En effet, la sélection équatorienne est pour le moment dans le bon wagon des équipes qualifiées pour le prochain Mondial. Lors de la dernière Copa America, l’Equateur est parvenu à sortir des poules en réalisant trois matchs nuls pour une défaite. En revanche, la Tri n’a pas existé en quart de finale face au futur vainqueur, l’Argentine (3-0). Suite à ce revers, la sélection équatorienne a parfaitement réagi lors des qualifs pour le Mondial en dominant le Paraguay (2-0) à domicile et en tenant tête au Chili (0-0). En revanche, les Equatoriens ont été battus par l’Uruguay en toute fin de rencontre (1-0, but encaissé à la 92minute). En fin de semaine, laest repartie de l’avant en disposant facilement de la Bolivie (3-0) avec notamment un doublé d’Enner Valencia. Ce succès permet à l’Equateur de consolider sa place dans le Top 4 qualificatif pour le prochain mondial. Solide depuis le départ des éliminatoires, l’Equateur dispose des ressources pour accrocher au moins un match nul face au Venezuela dans une nouvelle rencontre à plus de 1 but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Venezuela Equateur encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !