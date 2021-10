Pronostic Venezuela Brésil : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

Le Brésil poursuit son sans-faute au Venezuela

Dans le même groupe que le Brésil lors de la dernière Copa América, le Venezuela n'était pas parvenu à sortir de la phase de groupe. Lors de sa confrontation avec la Seleção, la sélection vénézuélienne avait été largement surclassée (3-0). Ces résultats montrent le passage compliqué que vit la. En effet, le Venezuela pointe en dernière position des éliminatoires pour le Mondial 2022 avec 4 points obtenus grâce à leur succès sur le Chili (2-1) et leur nul face à l'Uruguay. Pour le reste, les hommes de Savarese ont accumulé les défaites. De plus, lapossède de loin la plus mauvaise attaque de la compétition avec seulement 5 buts inscrits. Lors du dernier rassemblement, la sélection vénézuélienne s'est inclinée contre l'Argentine, le Pérou et le Paraguay. Si le capitaine Rincon a été appelé, Salomon Rondon revenu en Angleterre à Everton n'est pas du rassemblement.

De son côté, le Brésil réalise un parcours sans-faute lors de ces éliminatoires. En effet, la Seleção a disputé 8 rencontres toutes conclues par un succès. Avec un excellent bilan de 19 buts inscrits pour seulement deux concédés, le Brésil possède les meilleures attaques et défenses de la compétition. La seule fausse note des derniers mois est évidemment la défaite en finale de la Copa America face à l'Argentine. Leurs retrouvailles lors des éliminatoires de la CDM ont tourné court puisqu'elles ont été interrompues par les autorités sanitaires brésiliennes. Suite à son revers en Copa América, la Seleção a parfaitement réagi en dominant le Chili et le Pérou. Evidemment sélectionné pour ce rassemblement, Neymar fait face à des critiques pour son niveau de jeu actuel que cela soit avec son club du Paris Saint-Germain ou avec sa sélection, où il est jugé trop individualiste. Une réaction du crack brésilien est attendue. Un cran au-dessus du Venezuela, le Brésil devrait poursuivre son excellente série en s'imposant avec un écart d'au moins 2 buts face à la lanterne rouge.