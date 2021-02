Pronostic Valenciennes Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes garde son rythme de champion à Valenciennes

En s'inclinant consécutivement face à Grenoble et Sochaux, Valenciennes a peut-être tiré un trait sur la course aux play-offs. Un nouveau faux pas contre le leader troyen enterrerait certainement les derniers espoirs nordistes. Ces deux revers sont venus également mettre fin à une excellente série de résultats des hommes d'Olivier Guéguan. En effet, les Valenciennois s'étaient montrés performants en signant de belles victoires face au Havre, le Paris FC et Dunkerque lors des dernières semaines. Malheureux lors de leurs derniers résultats en Ligue 2, les Nordistes ont réalisé un joli coup en Coupe de France en s'imposant sur le terrain du Stade de Reims au terme d'une rencontre riche en buts début février (3-4).

De son côté, Troyes essaie de retrouver l'élite depuis plusieurs saisons. Souvent dans le coup, les Troyens se sont inclinés lors des barrages ou n'ont pas pu défendre leurs chances comme l'an passé. Entraînée par l'excellent Laurent Batlles, l'ESTAC semble déterminée à terminer à l'une des deux premières places, qui permettent de monter directement en Ligue 1. Le bilan des Troyens depuis fin septembre a des allures de parcours de champion. Battu à Clermont, Troyes s'est repris en tenant tête à Toulouse, son dauphin, et en s'imposant face à une équipe ruthénoise en grande forme (2-1). Leader de Ligue 2, Troyes devrait poursuivre sur son excellente dynamique et s'imposer à Valenciennes.