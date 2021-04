Pronostic Valenciennes Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes se reprend face à Niort

La saison de Valenciennes est loin d'avoir été régulière, le club ayant alterné entre des séries intéressantes et des passages à vide. Le club nordiste occupe d'ailleurs une 10place moyenne du classement avec 7 points d'avance sur la relégation. Quasiment assurés de se maintenir, les Valenciennois ne peuvent plus jouer les play-offs d'accession car ils accusent 13 points de retard sur le Paris FC. Le VAFC reste sur deux défaites lors des deux dernières journées face à Guingamp (0-1) au Stade du Hainaut et sur la pelouse d'Amiens (3-1). Avec un seul succès lors des 6 dernières journées de championnat, Valenciennes n'est pas sur une bonne dynamique, ce qui est également le cas pour son adversaire du soir, Niort.

En effet, le club niortais, qui avait été tout proche d'être relégué l'an passé, joue à se faire peur. Son bon début de saison laissait présager d'une fin d'exercice tranquille mais les Niortais sont désormais seulement 15avec 2 points d'avance sur le barragiste. En difficulté depuis de nombreuses semaines, les Chamois glissent dangereusement vers la zone de relégation qu'ils ne précédent seulement que de 2 unités. Les hommes de Sébastien Desabre restent sur trois lourdes défaites face à Auxerre (0-4), Ajaccio (3-0) et Troyes (0-3), qui ne sont guère encourageantes dans une dernière ligne droite où chaque point est crucial. Pour cette affiche, Valenciennes, malgré une forme oscillante, reste quand même assez solide à domicile et devrait pouvoir s'imposer face à des Niortais vraiment dans le dur.