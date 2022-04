Pronostic Valenciennes Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio enfonce Valenciennes

La Ligue 2 rentre dans ses derniers instants alors que plusieurs inconnues sont toujours à découvrir, notamment la 2e place en jeu pour monter directement en L1 et la lutte pour le maintien toujours aussi indécise. En effet, trois formations sont seulement séparées par deux points. Valenciennes est actuellement en 16position avec 2 unités d'avance sur Quevilly Rouen. Avec 4 journées à disputer, le club nordiste est dans une situation d'urgence puisque sa dynamique actuelle n'est pas rassurante. Le VAFC vient de perdre ses 4 derniers matchs disputés face à Amiens, Auxerre, Le Havre, et Grenoble. En milieu de semaine, les Valenciennois ont subi une lourde défaite face à un adversaire direct pour le maintien, le GF38 (3-0). Le club nordiste a eu 65% de possession mais s'est montré déficient dans les deux surfaces. En face, l'AC Ajaccio a des objectifs diamétralement opposés avec une montée en Ligue 1 espérée. Les Corses se livrent une formidable bataille avec Auxerre et le Paris FC pour la 2place qui permet de monter directement dans l'élite. Actuellement, l'ACA compte trois points d'avance sur les Bourguignons et 4 sur les Franciliens. Les hommes d'Olivier Pantaloni sont parfaitement impliqués dans leur mission comme le montrent leurs 5 derniers succès consécutifs obtenus. En milieu de semaine, les Ajacciens ont fait le taf (2-1) face à une formation dunkerquoise qui lutte pour le maintien. Partis pied au plancher, les Corses ont inscrit deux buts par Courtet et Marchetti dans le premier quart d'heure. Face à une formation de Valenciennes qui n'a plus marqué depuis 4 rencontres et qui enchaîne les défaites, Ajaccio en forme devrait enfoncer le club nordiste dans ses doutes.