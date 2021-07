Pronostic Ukraine Angleterre : Analyse, cotes et prono du quart de finale de l'Euro

Déposez 100€ offerts et misez avec 300€

L’Ukraine a su saisir sa chance

L’Angleterre en force

Du changement chez les Anglais

Les compo probables :

L’Angleterre, en haut de l’affiche

Qualifiée en tant que plus mauvais 3de groupe, l'Ukraine a affronté la Suède en huitième de finale. Dans un match qui a mis du temps à s’emballer, les Ukrainiens ont ouvert le score grâce au duo évoluant en Premier League composé de Yarmolenko et Zinchenko. Le joueur de West Ham a parfaitement servi lepour lancer la rencontre. Les Suédois sont tout de même revenus rapidement à égalité sur une frappe de Forsberg, déviée par un défenseur ukrainien. La seconde période fut bien plus vivante avec plusieurs poteaux de chaque côté, avec un Forsberg malheureux sur 2 tentatives repoussées par les montants de Bushchan. Contraints de disputer les prolongations, les Ukrainiens ont vu le Suédois Danielson être logiquement expulsé pour une violente faute sur Besedin, contraint de sortir et de mettre un terme à son Euro. Alors que l’on se rapprochait de la séance de tirs aux buts, Dovbyk a offert la qualification à son équipe en prolongations, parfaitement servi par Zinchenko. Lors de la phase de poule, les hommes d'Andriy Shevchenko n’avaient remporté qu’un seul match face à la modeste sélection de Macédoine du Nord (2-1). Pour leur premier match, les Ukrainiens avaient à un certain moment fait mal aux Pays Bas (défaite 3-2) avant de passer au travers contre l’Autriche (2-0). Pour participer à cet Euro, l’Ukraine avait réalisé une excellente campagne de qualification, dominant son groupe devant le Portugal.Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, l’Angleterre avait vu ses fans vibrer tout au long de son parcours. Poussée par ses incroyables supporters sur ce championnat d’Europe (s’ils vont au bout, les Anglais auront disputé 6 de leurs 7 rencontres dans leur jardin de Wembley), la sélection desa assuré en phase de poule en dominant la Croatie (1-0) et la République tchèque grâce à Raheem Sterling, buteur lors de ces 2 rencontres. La seule fausse note est venue du nul face aux voisins écossais (0-0). Critiqué pour ses choix frileux, Gareth Southgate a établi un plan de jeu bien défini en huitième de finale face à l’Allemagne, avec une défense à 5. Le sélectionneur anglais voulait bloquer les côtés allemands, point fort de la Mannschaft, pour ensuite contre-attaquer rapidement par l’intermédiaire de Saka ou Sterling. En tenant le score, les Anglais ont commencé à faire douter des Allemands qui peinaient déjà à se procurer des occasions. L’entrée en jeu de Jack Grealish à la 69a été décisive puisque le capitaine d’Aston Villa est à l’initiative des buts de Sterling et Kane dans le dernier quart d'heure. Ce succès face à l’Allemagne est d’autant plus important qu’il s’agit du 1en phase finale de compétition internationale depuis 1966 (année du sacre des anglais à la Coupe du Monde) face aux Allemands. De plus, les Anglais n’ont toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de la compétition, grâce notamment à un excellent Pickford.Pour cette rencontre, Shevchenko devrait s’appuyer sur un XI semblable à celui aligné face à la Suède avec ses habituels cadres comme Yarmolenko et Zinchenko, très bons contre la Suède. Décevant depuis le début de l’Euro, Malinovski de l’Atalanta était remplaçant face à la Suède. Durement touché par Danielson, Besedin est donc absent pour ce quart de finale. En face, Gareth Southagte n’a pas aligné deux fois la même formation depuis le début de cet Euro. Le technicien anglais s’adapte à son adversaire et après avoir évolué avec un schéma de jeu extrêmement conservateur face à l’Allemagne, il devrait prendre plus de risques sur le plan offensif face à une sélection ukrainienne plus limitée. Décevant jusque-là, Harry Kane a retrouvé le chemin des filets face à l’Allemagne. Cette réalisation devrait redonner de la confiance au buteur des Spurs, ce dont ne manque pas Sterling, auteur déjà de 3 buts. La paire inattendue Rice-Phillips au milieu est également l’un des gros points forts deset de leur solidité.: Bushchan - Zabarnyi, Kryvtsov, Matvienko - Karavaev, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk.: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Phillips, Rice, Shaw - Saka (ou Grealish), Kane, Sterling.Depuis le succès de l'Angleterre sur l’Allemagne, les «» résonnent partout Outre-Manche. Avec le bénéfice de jouer la quasi-totalité de ses matchs à domicile et d’être dans une partie de tableau très abordable, la sélection desse voit déjà en finale. Sur le papier, ce quart de finale joué au Stade Olympique de Rome semble être le plus déséquilibré entre une sélection anglaise solide et parfaitement organisée et une Ukraine incapable de tenir 90 minutes sur le même rythme et passer en 1/8de finale par la petite porte. Impressionnants de rigueur sur le plan défensif (0 but encaissé depuis le début de la compétition), les Anglais devraient être en mesure de contenir les velléités des Ukrainiens pour les prendre de vitesse devant avec les Sterling, Saka ou Grealish, qui chercheront aussi à trouver un Harry Kane de nouveau en confiance. Supérieure, l’Angleterre devrait logiquement composter son ticket pour les demi-finales.Retrouvez le Pronostic Ukraine Angleterre encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !