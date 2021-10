Pronostic Suisse Irlande du Nord : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

Une Suisse solide face à l’Irlande du Nord

La Suisse fait partie de ces nations qui se sont installées parmi les régulières dans les éliminatoires des grandes compétitions. Huitième de finaliste de l'Euro 2016 et du Mondial 2018, laa passé un palier cet été en atteignant les quarts lors du dernier championnat d'Europe. Les Suisses ont notamment sorti les champions du monde français sur leur route au terme d'une rencontre spectaculaire (3-3, victoire aux tab). Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, la Suisse occupe la seconde place du groupe avec 8 points à 6 unités de l'Italie. En revanche, la Nati n'a disputé que 4 rencontres et pourrait égaler laen remportant ses 2 matchs en retard. Lors du dernier rassemblement, les Suisses ont tout d'abord obtenu un nul heureux face à l'Italie (0-0) avant d'être tenu en échec en Irlande du Nord (0-0). Solide lors de ces deux rencontres, la Nati a manqué de tranchant offensif. Pour cette période internationale, la Suisse ne pourra pas compter sur son capitaine Granit Xhaka, blessé. En revanche, les Shaqiri, Embolo, Seferovic et Sommer sont bien présents.

En face, l'Irlande du Nord n'a pas réussi comme en 2016 à accrocher une place pour le dernier championnat d'Europe. Les Irlandais se sont inclinés lors du dernier tour des barrages de la Ligue des Nations face à la Slovaquie. Tombée dans un groupe relevé lors de ces éliminatoires pour le Mondial 2022, l'Irlande du Nord fait face à des sélections comme l'Italie, récente championne d'Europe, la Suisse (quart de finaliste) mais aussi la Bulgarie et la Lituanie. Depuis le début de la compétition, la sélection nord-irlandaise ne s'est inclinée qu'une seule fois face à l'Italie (2-0). Lors des autres rencontres, elle a dominé la Lituanie (1-4) et a obtenu des nuls contre la Bulgarie (0-0) et la Suisse (0-0). Pour cette affiche, la Suisse devrait s'imposer à domicile face à une sélection nord-irlandaise bien en place mais souvent inoffensive.