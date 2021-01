Pronostic Strasbourg Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg se donne de l’air face à Nîmes

Ce mercredi, Strasbourg et Nîmes s'affrontent dans le cadre de la 18journée de Ligue 1 dans une rencontre très importante pour le maintien. Les deux formations luttent en effet pour leur survie dans l'élite du foot français. Séduisants lors des dernières saisons, les Strasbourgeois rencontrent plus de difficultés lors de cet exercice. Les Alsaciens ont connu une bonne période entre la 12et 15journée où ils ont pris 8 points sur les 12 possibles. Ensuite, les hommes de Thierry Laurey se sont inclinés face à Bordeaux à la Meinau et au Parc des Princes face au PSG (4-0) lors de la dernière journée de 2020. Le RCS occupe actuellement la 17place du classement avec 2 points d'avance sur les 3 relégables, un succès face aux Crocos leur permettrait de prendre de l'air et d'enfoncer un adversaire direct. Offensivement, le club alsacien dispose d'un super duo avec Ajorque et Diallo. En face, le Nîmes Olympique a été tout heureux de conserver sa place dans l'élite la saison passée. Les Gardois ont été sauvés par l'arrêt inopiné de la saison, qui a seulement condamné les deux dernières formations. Pour ce nouvel exercice, les Crocos souffrent avec la place de lanterne rouge du championnat. Lors des dernières journées, le NO a affronté des adversaires directs mais n'a pas réussi à s'imposer malgré un nul heureux à Geoffroy Guichard face à l'ASSE (2-2). Pour son dernier match en 2020, Nîmes s'est incliné aux Costières face à Dijon (1-3), alors dernier, alors que les Crocos avaient ouvert le score. Ils ont également perdu face à Nice à domicile en ayant joué à 10 contre 11. Dans son stade de la Meinau, Strasbourg devrait être en mesure de faire la différence face à une formation nîmoise en plein doute.