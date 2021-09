Pronostic Sochaux Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux et Auxerre se neutralisent

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Sochaux - Auxerre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 10journée de Ligue 2 nous offre une très belle affiche entre Sochaux et Auxerre. Les deux formations sont en course pour la montée puisque les Sochaliens occupent la 3place tandis que les Auxerrois sont juste derrière en 4position. Auteur d’un exercice dernier intéressant avec une 7place au général, Sochaux confirme cette saison. La formation doubiste a réalisé un mercato judicieux avec quelques nouveaux éléments comme Mauricio (Lens) ou Aaneba (Strasbourg) parfaitement encadrés par les Weissbeck ou Florentin Pogba. Depuis le début de saison, les Lionceaux n’ont perdu qu’à deux reprises face à Ajaccio et contre le Havre. Les Sochaliens sont sur un bonne dynamique puisque le week-end dernier, ils se sont défaits du Paris FC qui joue également les play-offs, avant de poursuivre à Guingamp (1-2)chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Auxerre peut s’en vouloir la saison passée car la formation bourguignonne était idéalement placée courant janvier mais a ensuite connu un mauvais passage, qui a permis au Paris FC de les devancer dans la course aux barrages lors des dernières journées. Cette saison, l’AJA vise au moins les barrages et a recruté pour cela le buteur brestois, Gaëtan Charbonnier. Parfaitement intégré au sein de la formation bourguignonne pour remplacer au pied levé Le Bihan, le buteur a été décisif lors de la réception de Rodez en inscrivant le seul but de la rencontre (1-0), qui fait de lui le meilleur buteur de Ligue 2 avec 6 réalisations. Ce succès est intervenu quelques jours après un nul un peu décevant chez le promu Quevilly-Rouen (0-0). Ce duel entre deux formations assez proches et qui perdent peu cette saison (2 défaites en 9 journées pour Sochaux, 1 seule pour Auxerre) pourrait se terminer sur un score de parité, à une cote très intéressante à tenter avec le bonus sans pression (100€ remboursés en CASH) de PMU !- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sochaux Auxerre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !