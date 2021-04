Pronostic Rodez Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC poursuit sa route du côté de Rodez

Après avoir longtemps été menacé par la relégation, Rodez est désormais quasiment sauvé. Excellents de la mi-décembre au début du printemps, les Aveyronnais lâchent désormais logiquement un peu de lest. 13 du classement avec une assez bonne marge de 7 points sur le barragiste guingampais, Rodez n'a pris que 2 points sur les 3 dernières journées. Après 2 match nuls contre deux équipes situées dans la zone rouge, Guingamp et Chambly, les Ruthénois a perdu dimanche dernier chez une formation amiénoise dont l'effectif venait pourtant de revenir tout juste d'une grosse épidémie de Covid (1-0). de Ligue 2, le Paris FC occupe la dernière place qui offre la possibilité de disputer les barrages d'accession en L1. Invaincus lors des 7 dernières journées, les hommes de René Girard sont en grande forme. Ils ont signé 5 victoires sur cette période et ils n'ont pas à rougir des 2 matchs nuls, puisqu'ils ont été obtenus à Auxerre (concurrent direct) et à domicile le week-end face à Troyes (leader). Le club ne possède en revanche que 4 points d'avance sur l'AJA et il doit engranger des points pour s'assurer sa place dans le Top 5. Face à une équipe ruthénoise qui a un coup de moins bien logique après avoir quasiment assuré son maintien, les Parisiens pourraient s'imposer ce samedi.