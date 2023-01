Pronostic Rodez Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Rodez et Niort

Dans une Ligue 2 passionnante dans la course à la montée en Ligue 1, la lutte pour le maintien bat également son plein. Cette opposition entre Rodez et Niort met aux prises deux formations qui se retrouvent actuellement dans la zone de relégation. Le mauvais départ des Ruthénois a contraint les dirigeants du club aveyronnais à se séparer de Laurent Peyrelade, qui avait permis au club de retrouver la Ligue 2 et de s'y maintenir. Pour lui succéder, ils ont misé sur l'ancien coach de Saint-Brieuc, Didier Santini, qui découvre à cette occasion la L2. Pour sa première, le nouvel entraîneur de Rodez a vu ses hommes s'incliner sur le plus petit des scores face à Sochaux (1-0). Ensuite, ses protégés ont réussi une belle opération en prenant le dessus sur Dijon (2-1) dans une rencontre importante pour le maintien. Le week-end dernier, la formation aveyronnaise a réalisé un véritable exploit en Coupe de France en s'imposant sur la pelouse de l'AS Monaco lors de la séance des tirs aux buts après avoir été mené de 2 buts. Avec un gros match d'Abdennour.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Niort a connu un exercice dernier plutôt tranquille après deux saisons passées tout près de la descente en National. Ce nouvel exercice a été marqué par le départ surprise de Sébastien Desabre, qui a finalement été remplacé par le portugais Rui Almeida. Après des débuts compliqués avec les Chamois, le nouveau coach a connu des bons résultats lors des dernières semaines. En effet, les Niortais se sont seulement inclinés une fois lors des 5 dernières journées face à Laval pour 2 succès et 2 nuls. Depuis la reprise, les Chamois ont obtenu le point du nul à Metz (0-0) avant de prendre le dessus sur Pau (2-1). Cette victoire a permis à Niort de croire de nouveau au maintien, puisque les Chamois ne comptent que 2 unités de retard sur le premier non relégable. De plus, à l'instar de Rodez, Niort a décroché sa place en 16de finale de la Coupe de France en dominant Granville (0-3). Ce duel de mal classés qui vont mieux pourrait se terminer sur un match de parité, à grosse cote.