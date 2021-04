Pronostic Rennes Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enchaîne face à Dijon

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Rennes - Dijon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’arrivée de Bruno Génésio à la tête du Stade Rennais a fait énormément de bien au club breton. Auteur d’excellentes saisons à l’Olympique Lyonnais, le technicien avait quitté le club suite aux critiques des supporters rhodaniens. Ses débuts à Rennes prouvent tout le savoir-faire de l’ancien Gone. Battu de peu pour son 1match au Vélodrome à Marseille, le club breton a ensuite été presque parfait, remportant 4 rencontres pour un nul. En effet, les Rennais ont seulement été tenus en échec à Reims (2-2). Pour le reste, les Rouge et Noir se sont défaits de Strasbourg (1-0), Metz (1-3), Nantes (1-0) et d’Angers (3-0). Génésio a également relancé Doku, qui se montre très performant depuis quelques semaines. Cette bonne passe a permis aux Rennais de recoller à Lens et l’OM dans la course à la dernière place européenne.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Dijon a renoué avec la victoire face à Nice (2-0) le week-end dernier. Ce succès est venu stopper une série de 12 défaites consécutives du club bourguignon. Cette victoire ne devrait pas rien changer pour le DFCO qui voit son avenir s’inscrire en Ligue 2. A la fin de la journée, le club dijonnais pourrait même être officiellement en Ligue 2, en fonction de son résultat et des résultats des adversaires directs. En plein renouveau depuis l’arrivée de « Pep » Genesio, le Stade Rennais devrait tranquillement s’imposer face à des Dijonnais quasiment condamnés.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(185€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Rennes Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !