Pronostic Red Star Lens : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Lens enchaîne face au Red Star

Cinquième du National, le Red Star est toujours dans le coup pour la montée puisqu’il ne compte qu’un point de retard sur le troisième, Orléans. En revanche, l’équipe de Saint-Ouen compte deux matchs de retard sur les équipes situées sur le podium, puisque le club a été fortement touché par plusieurs cas de Covid, qui ont poussé les autorités à repousser deux rencontres. Les joueurs parisiens n’ont plus disputé de rencontre officielle depuis le 20 février et leur dernier tour de Coupe de France. Les hommes de Vincent Bordot se sont qualifiés pour ces seizièmes de finale en venant à bout du FC 93 (1-0), de Créteil (1-2) et de Quevilly Rouen (2-1). Dans cette formation, on retrouve l’expérimenté Cheikh Ndoye qui a fait les belles heures du SCO d’Angers.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lens est la sensation de la saison en Ligue 1. En s’imposant à Geoffroy-Guichard (2-3) en milieu de semaine, les Nordistes ont pris la place de 5du classement qui permet de participer aux barrages de l’Europa League. Formation séduisante du championnat, Lens va jouer sa carte à fond en Coupe de France. Au tour précédent, les Sang et Or s’étaient tranquillement imposés à la Beaujoire face au FC Nantes (2-4). Franck Haise déplore les absences de Ganago et Kakuta, tandis que l’excellent Doucouré, qui a purgé sa suspension, revient dans le groupe. Invaincu lors des 8 dernières rencontres, la formation nordiste est en confiance à l’heure de se déplacer au Stade Bauer. De plus, Lens devrait profiter d’un manque de rythme du Red Star pour s’imposer et continuer son parcours en Coupe de France.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(160€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Red Star Lens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !