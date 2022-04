Pronostic Real Sociedad FC Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone se reprend face à la Real Sociedad

La 33journée de Liga se joue en semaine en prévision de la finale de la Coupe du Roi qui se dispute le week-end prochain entre Valence et le Betis Séville. L'affiche qui oppose la Real Sociedad au FC Barcelone est le match phare de cette journée. La formation basque occupe actuellement la 6place du classement avec 3 points d'avance sur son premier poursuivant, Villareal mais également un match de moins. La Real s'est bien reprise après avoir connu un passage compliqué. En effet, les hommes d'Alguacil restent sur 5 journées sans la moindre défaite, avec des succès contre Alaves, l'Espanyol et Elche, pour des nuls contre le FC Séville et le week-end dernier face au Betis. Lors du match nul obtenu face aux partenaires de Nabil Fekir, le maitre à jouer du club de San Sebastian, David Silva, a été expulsé et manquera donc la réception du Barca. En plus de l'ancien Citizen, la Sociedad est privée de son meilleur joueur Oyarzabal. En face, le FC Barcelone a connu une excellente reprise en 2022 avec pour point d'orgue le festival lors du classico face au Real Madrid (0-4) au Santiago Bernabeu. Sur sa lancée, le club catalan avait pris le dessus sur le FC Séville (1-0). Alors que l'on voyait les Blaugranas finir en boulet de canon, les Barcelonais viennent de connaître quelques couacs. Après avoir difficilement accroché un nul à Francfort (1-1) en quart de finale de l'Europa League, le Barca a coulé au retour dans son stade du Camp Nou (2-3). Ce revers vécu comme une humiliation en Espagne a été suivie d'une nouvelle désillusion en Liga avec une nouvelle défaite à domicile face à Cadix (0-1) qui lutte pour se maintenir. Lors de cette rencontre, le Barca a été très décevant à plusieurs niveaux et seul Ousmane Dembélé a réussi une prestation convaincante. Cette défaite a créé un rapprochement en tête du championnat puisque le Barca, le FC Séville et l'Atletico comptent le même nombre de points à l'orée de cette journée. Pour ce déplacement au Pays Basque, Xavi ne pourra pas compter sur Pedri mais Pique, dont l'absence fait beaucoup de mal à l'arrière-garde barcelonaise, pourrait revenir. Pour cette affiche, le FC Barcelone pourrait renouer avec la victoire face à une formation de la Real privée de 2 de ses meilleurs éléments.