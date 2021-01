Pronostic Real Sociedad Barcelone : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de la SuperCoupe d'Espagne

Barcelone confirme face à la Real Sociedad

La Real Sociedad sort d’une saison dernière intéressante qui lui a permis de décrocher une place en Europa League. Sur leur lancée, les Basques ont parfaitement débuté ce nouvel exercice et se sont même retrouvés leaders pendant plusieurs semaines. En revanche, la Real vit un passage compliqué, avec une seule victoire obtenue lors de ses 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. Battus à Séville le week-end dernier au terme d’un match spectaculaire (3-2), les Basques ont reculé en 5position au classement. Ce mauvais passage s’explique certainement par l’absence d’éléments importants comme la recrue David Silva ou l’ancien Gunner Nacho Monreal lors des derniers matchs. Le club de San Sebastian a affronté le Barca en Liga et s’était incliné au Camp Nou (2-1) il y a un peu moins d’un mois.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En fa, le FC Barcelone se montre nettement plus régulier ces dernières semaines. Les Catalans restent sur 8 journées de Liga sans la moindre défaite avec 6 succès pour 2 nuls. Les hommes de Koeman viennent de signer trois victoires consécutives dont un très bon 0-4 à Grenade. Ce succès a été frappé du sceau de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann. Les deux starsont chacune signé un doublé, qui a permis au Barca de prendre la 3place du championnat. A priori dstancés pour le titre, les Barcelonais veulent se rattraper sur les autres trophées en jeu et notamment sur cette Super Coupe d’Espagne. En confiance, le FC Barcelone devrait s’imposer face à une Real Sociedad, moins bien ces dernières semaines, dans ce match se jouant à Cordoue.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(163€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Real Sociedad FC Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !