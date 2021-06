Pronostic Portugal Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Un Portugal – Allemagne capital

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Portugal Allemagne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion d’Europe en titre, le Portugal a réussi ses débuts lors de cette nouvelle édition de l’Euro. En effet, les Lusitaniens se sont imposés face à la Hongrie (3-0). Si le score est large, la victoire fut longue à se dessiner car les 3 buts portugais sont intervenus dans les 5 dernières minutes d'une rencontre tout de même très largement dominée par la Seleção. L’inarrêtable Cristiano Ronaldo a profité de cette opposition pour enrichir son palmarès de deux nouveaux buts en sélection et devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro devant Michel Platini. Néanmoins, le Portugal n’a pas montré son meilleur visage et va devoir élever son niveau face à une Allemagne au pied du mur. Depuis son élimination en huitième de finale de la Coupe du Monde par l’Uruguay, le Portugal n’a perdu que deux rencontres : à Kiev en 2019 face à l’Ukraine lors des qualifs pour cet Euro, et en 2020 contre la France en Ligue des nations. Fernando Santos dispose d’un des plus bels effectifs de ce championnat d’Europe, avec Ruben Dias, Guerrero et Pepe en défense, un milieu très costaud (le Lillois Renato Sanches a fait une très belle entrée en jeu) et une attaque de feu avec les Fernandes, Silva (André et Bernardo), Ronaldo, ou Jota. Le Portugal se méfie logiquement de lacontre laquelle il ne s’est plus imposé depuis l’Euro 2000 et un triplé de Sérgio Conceição.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Allemagne a subi mardi soir la loi des champions du monde français lors de la 1journée. Bien rentrés dans le match, les Allemands sont tombés sur une solide équipe tricolore qui a fait la différence sur une attaque initiée par Pogba et Hernandez. Malgré quelques timides opportunités en seconde période, les Allemands se sont logiquement inclinés face aux Français. Cette défaite met les hommes de Joachim Löw sous pression car une défaite ce samedi face au Portugal pourrait signifier la fin de cet Euro. Championne du Monde en 2014, l’Allemagne est en grosse délicatesse depuis. Pour pallier au manque d’expérience de son équipe, Löw s’était finalement contraint à rappeler les anciens bannis Müller et Hummels. Ces deux hommes ont été décevants contre la France : l’attaquant du Bayern n’a pas pesé sur la défense des Bleus, tandis qu’Hummels a marqué contre son camp et aurait pu coûter un penalty à son équipe. Disputée à Munich, cette rencontre s’annonce ouverte entre des Allemands qui vont prendre des risques pour prendre les 3 points et des Portugais qui vont chercher la qualif’ avant le choc face à la France.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires.- Misez votre premier pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 150€ !- Vous aurez 10€ de bonus en + à utiliser en exclu peu importe le résultat de votre 1pari.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires.- Misez votre premier pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 150€ !- Vous aurez 10€ de bonus en + à utiliser en exclu peu importe le résultat de votre 1pari.avecavecavecavecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Portugal Allemagne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !