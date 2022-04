Pronostic Pau Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux ne tombe pas dans le Pau

Avec 8 points d'avance sur le premier relégable, Pau devrait se maintenir et pouvoir disputer une troisième saison consécutive en Ligue 2. Les Palois ont réalisé une excellente première partie de saison avant de gérer dans cette dernière ligne droite. La grande force du club béarnais vient de ses performances à domicile où les Palois ont récolté une grande partie de leurs points. En revanche, les hommes de Tholot ont en revanche connu quelques contre-performances lors des dernières semaines avec 2 défaite sur leurs 3 dernières réceptions, face à Auxerre qui joue la montée ou contre Grenoble qui joue la descente. Les Palois restent d'ailleurs sur trois revers consécutifs et n'ont remporté qu'un seul match lors des 7 dernières journées. En milieu de semaine, les Béarnais se sont inclinés face à l'une des équipes en forme de Ligue 2, l'En Avant Guingamp (3-0).

De son côté, Sochaux est quasiment assuré de disputer les playoffs mais espère obtenir la meilleure place possible, voire la 2 qui permet de monter directement en L1, même si cela parait peu probable au regard de l'écart de 6 points avec Ajaccio. Les hommes d'Omar Daf sont dans une excellente dynamique de 6 journées sans la moindre défaite. En milieu de semaine, dans l'affiche de Ligue 2, les Lionceaux ont pris un point face au leader toulousain (1-1). Avant ce match, le FC Sochaux avait aligné 4 victoires consécutives face à Rodez, QRM, Nancy et Nîmes. Omar Daf dispose de joueurs de qualité avec les Weissbeck, Mauricio, Pogba ou Virginius. Sur sa lancée, la formation sochalienne devrait s'imposer dans le Béarn face à une formation paloise qui semble déjà tournée vers la saison prochaine.