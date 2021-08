Pronostic Pau Bastia : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Pau freine Bastia au Nouste Camp

Promu l'été dernier, Pau avait réussi à se maintenir en Ligue 2 grâce à la fois à un recrutement hivernal intelligent et à ses résultats à domicile (7meilleure équipe à la maison de Ligue 2 contre 14au classement global). Toujours entraînés par l'ancien attaquant bordelais Didier Tholot, les Palois ont en revanche perdu leur invincibilité dans la nouvelle version de Nouste Camp, une série qui durait depuis février. En effet, Pau n'a perdu qu'1 seul de ses 10 derniers à domicile (8 victoires, 2 nuls) et c'était il y a 15 jours face à une belle équipe de Toulouse et un arbitrage contesté. De nouveau solide la semaine passée, le club palois a obtenu un bon nul à Nîmes (0-0) et se classe pour l'instant 14de Ligue 2. Avec 1 points de plus (5 contre 4 pour Pau), Bastia se classe 11. Mal en point avant son match en retard de mercredi, le champion du National est allé s'imposer chez son dauphin de la saison passée, Quevilly-Rouen, à la surprise générale tant le club normand avait bien démarré. Avant ce match remporté 2-1, Bastia avait concédé deux matchs nuls à domicile face à Nîmes et Nancy (1-1 à chaque fois), pour une défaite en déplacement à Toulouse (1-0) lors d'un match où les Bastiais ont été totalement dominés. Obligé de rejouer 3 jours après leur match face à Quevilly, Bastia pourrait avoir du match chez une équipe de Pau traditionnellement solide à domicile qui devrait prendre au moins 1 point dans un nouveau match fermé.