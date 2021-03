Pronostic Parme Genoa : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Parme enchaîne contre le Genoa

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Parme Genoa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Englué dans la zone de relégation depuis plusieurs mois, Parme est toujours dans le coup pour le maintien. En effet, les hommes de Tarozzi ne comptent que 4 points de retard sur le Torino, première formation non relégable. De plus, le club parmesan a repris espoir suite à sa victoire du week-end face à l’AS Roma (2-0), sur des réalisations de Mihaila et d’Hernani, passé par l’AS Saint-Etienne. Cette victoire confirme le léger regain de forme des partenaires de l’ancien Niçois Cyprien depuis quelques semaines. Lors des 5 dernières journées de championnat, Parme a remporté une victoire, fait 3 matchs nuls et s’est incliné à une seule reprise face au leader, l’Inter Milan. Visiblement, la formation parmesane n’a pas abdiqué et va jeter ses dernières forces lors de cette dernière ligne droite.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Genoa a connu une saison dernière compliquée, au cours de laquelle le club s’est sauvé en fin d’exercice. Cette année, les Génois sont mieux partis et occupent actuellement la 14e place du classement. Avec 6 points de plus que le premier relégable, le Genoa possède un petit matelas d’avance sur la zone de relégation. En revanche, les hommes de Ballardini sont un peu moins bien depuis quelques semaines puisqu'ils restent sur 6 journées sans le moindre succès. En effet, le Genoa s’est incliné en déplacement face à l’Inter (3-0) et la Roma (1-0) et a partagé les points avec le Torino, l'Hellas Vérone, la Sampdoria et le week-end dernier contre l’Udinese. Dans cette équipe, on retrouve notamment le batave Strootman arrivé de Marseille lors du mercato hivernal ou encore Mattia Destro, meilleur buteur du club avec 9 réalisations. Boosté par sa victoire sur la Roma, Parme semble en mesure d’enchaîner face à une équipe du Genoa pas au mieux.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Parme Genoa encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !