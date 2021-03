Pronostic Paris FC Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Paris FC – Grenoble cadenassé

Parti sur les chapeaux de roues, le Paris FC a occupé la tête de la Ligue 2 lors des 10 premières journées. Ensuite, le club parisien a perdu de sa superbe, tandis que Troyes, Toulouse, Grenoble et Clermont montaient en puissance. Néanmoins, les Parisiens ont eu le mérite de ne pas lâcher et de s'accrocher pour rester à distance raisonnable des play-offs d'accession. De retour en forme depuis la mi-février, le Paris FC profite aussi du passage à vide auxerrois pour réintégrer le top 5 de Ligue 2. Victorieux consécutivement de Châteauroux (1-0), de Caen (0-2) et de Dunkerque (1-0), les hommes de René Girard disputaient une rencontre importante face à l'AJA la semaine passée. Largement dominés, les Parisiens ont fait le dos rond pour accrocher un point et consolider leur place (0-0). En revanche, rien n'est joué, car le club francilien ne compte que deux points d'avance sur les Bourguignons et 5 sur une formation de Sochaux qui revient fort. De son côté, Grenoble est l'une des grandes satisfactions de la saison. Inattendu dans le top 5, le GF38 confirme journée après journée qu'il faudra compter avec lui lors des barrages. Le club isérois, leader éphémère en fin d'année 2020, possède actuellement 5 points d'avance sur le 5 qui n'est autre que le PFC. Un succès ce samedi permettrait à Grenoble d'accentuer son avance et de se rapprocher des barrages d'accession. Les Isérois sont invaincus lors des 7 dernières journées. Très fort en début de saison à domicile, le GF38 se montre également performant en déplacement avec trois succès consécutifs face à Valenciennes (0-1), Nancy (1-2) et Grenoble (0-2). Ce choc entre le 4 et le 5 s'annonce serré avec peu de buts, et on pourrait voir moins de 3 buts, comme lors des 6 derniers matchs du PFC en Ligue 2 et des 3 dernières rencontres de Grenoble.