Pronostic Olympiakos Wolverhampton : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

L'Olympiakos a réussi l'une des grosses performances des seizièmes de finale en sortant l'un des favoris de la compétition, Arsenal. Les restaient en Europa League sur une demi-finale (perdue face à l'Atlético) et une finale (perdue face à Chelsea) lors des deux dernières saisons. L'exploit grec est significatif puisque il avait été battu à l'aller sur un but tardif de Lacazette, avant de réaliser l'exploit à l'Emirates. La victoire logique a permis aux Grecs de se qualifier pour les 1/8e de finale où ils retrouvent une autre formation anglaise, Wolverhampton. Sur le plan national, la bande à Valbuena vient de s'incliner en demi-finale de la Coupe de Grèce face au PAOK (3-2). Premier de son championnat, la formation du Pirée veut aller le plus loin possible dans cette Europa League. Les ont quant à eux débuté leur parcours dans cette compétition fin juillet. Les protégés de Nuno Espírito Santo ont brillamment passé les différentes étapes pour se retrouver en huitième de finale. Au tour précédent, Wolverhampton s'est défait de l'Espanyol Barcelone grâce notamment à un très bon match aller (4-0). En Premier League, les Wolves se comportent bien avec la 6 place du classement, à 2 points seulement de Man United. Les Wolves peuvent compter sur un excellent trio d'attaque composé de Traoré, Jota et Jimenez. Battus 1 seul fois sur leurs 7 derniers matchs (au retour à Barcelone alors que la qualif était déjà acquise), cette solide formation de Wolverhampton devrait ramener un résultat de ce voyage en Grèce, d'autant que l'Olympiakos ne pourra pas bénéficier du soutien de son bouillant public puisque le match sera a huis clos.