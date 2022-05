Pronostic Notthingham Forest Sheffield United : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de barrage de Championship

Nottingham Forest décroche sa place en finale face à Sheffield United

Club mythique Outre-Manche, Nottingham Forrest s'est rapproché de la finale des barrages d'accession en Premier League en s'imposant lors de la demi-finale aller face à Sheffield (1-2). Dans un Bramall Lane envahi par le soleil, les deux formations ont offert un match très agréable avec de nombreuses opportunités de part et d'autre. Bien partis dans leur rencontre, les se sont fait surprendre en contre avec l'ouverture du score de Forest. Ensuite, Sheffield a poussé pour égaliser mais s'est de nouveau fait punir sur une attaque rapide des Reds. Néanmoins, la réduction su score de Berge en toute fin de match permet aux d'être toujours dans le coup pour atteindre la finale. Le duo d'attaque habituel est composé de Ndiaye et l'ex-Gunner Gibbs-White.

Nottingham Forest doit rager d'avoir encaissé ce but en fin de rencontre qui permet aux Blades d'y croire avant ce match retour. Les se sont montrés impressionnants en contre-attaques avec Johnson auteur de sa 18e réalisation mais surtout grâce à Djed Spence, excellent sur son côté. Dans un city Ground bouillant, Forest va tout mettre en œuvre pour décrocher son ticket pour Wembley. Pour ce match retour, Cooper est toujours privé du jamaïcain Grabban qui est l'un des meilleurs buteurs de son équipe. Nottingham a de la réserve et dispose d'excellents éléments avec les Johnson, Spence, Yates ou les expérimentés Cook (passé par Bournemouth) ou Colback (Newcastle). Lors de cette demi-finale, Nottingham devrait être porté par son superbe public pour profiter des espaces laissés par une formation de Sheffield obligé de prendre des risques. Le talent de Johnson et de Spence devraient permettre aux Reds de remporter cette manche retour et de filer à Wembley.