Pronostic Nîmes Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enchaine une 7e victoire de rang face à Nîmes

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Nîmes - Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir affronté le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (défaite 3-0), le Nîmes Olympique se retrouve face à l'une des formations les plus en forme de la Ligue 1, l’AS Monaco. Les hommes de Jérome Arpinon, qui vient d'être limogés, se sont logiquement inclinés dans la capitale face à des Parisiens largement supérieurs (3-0). Relancés par leur succès au Vélodrome face à Marseille (1-2), les Crocos avaient retrouvé quelques espoirs de maintien. Les deux revers consécutifs face à Angers (3-1) et contre le PSG (3-0), ainsi que les bons résultats des adversaires directs ont refroidi les ardeurs gardoises. Cependant, les Crocos sont toujours dans le coup puisqu’ils ne comptent que 4 points de retard sur Nantes, mais ont également un match en retard à jouer face à Lorient. Dans son stade des Costières, Nîmes a seulement dominé Brest lors de la 1journée mais ne s’est depuis plus imposé, avec une série catastrophique de 8 défaites pour un nul.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En ce moment, tout semble réussir à l’AS Monaco. Le club monégasque a connu une mise en route poussive mais semble avoir trouvé son rythme de croisière. L’arrivée de Niko Kovac a relancé le club du Rocher qui se montre très consistant lors des dernières journées. Le bilan des 8 dernières rencontres est sans équivoque avec 7 victoires pour un seul nul face à l’AS Saint-Etienne dans un match joué quasiment tout du long à 10 contre 11. Ben Yedder et ses coéquipiers viennent d’enchainer 6 victoires consécutives face à Lorient (2-5), Angers (3-0), Montpellier (2-3), Marseille (3-1), Nantes (1-2) et Nice (2-1). Cette bonne passe permet à Monaco d’occuper la 4place du général avec seulement 6 points de retard sur le LOSC, leader. En plus d’être efficace, Monaco se montre spectaculaire avec la moyenne de buts la plus forte du championnat (3,4 /rencontre). En pleine bourre, Monaco ne devrait pas connaitre de problèmes face à la lanterne rouge nîmoise.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nîmes Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !