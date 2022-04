Pronostic Newcastle Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Wolverhampton va chercher un résultat à Newcastle

Pour ouvrir la 32journée de Premier League, Newcastle reçoit Wolverhampton à St James Park. Au plus mal en fin d'année 2021, les Magpies ont profité du rachat du club par de riches investisseurs saoudiens pour faire des emplettes lors du mercato hivernal. Les dirigeants du club anglais ont visé juste en attirant des joueurs rompus à la Premier League comme l'attaquant Chris Wood, le latéral Targett ou le défenseur central Burn. De plus, Newcastle a misé sur le Brésilien de l'Olympique Lyonnais Bruno Guimaraes qui débute régulièrement sur le banc afin de se familiariser au jeu anglais. Ces apports ont été bénéfiques puisque Newcastle est sorti de la zone rouge pour se trouver en 15position avec 9 points d'avance sur le premier relégable. Les Magpies ont connu une très bonne période avec 6 victoires en 7 journées pour un seul nul. En revanche, les hommes d'Eddie Howe sont un peu moins bien depuis quelques rencontres avec trois revers consécutifs face à Chelsea (1-0), Everton (1-0) et le week-end dernier face à Tottenham (5-1). Ce lourd revers prouve que Newcastle n'est pas encore sauvé et qu'il doit se reprendre rapidement. De son côté, Wolverhampton est l'une des belles surprises de la Premier League. En effet, les Wolves se trouvent en 8position avec seulement 2 points de retard sur le cinquième, West Ham. Suite au départ de Nuno Espirito Santo, Bruno Lage a repris le club et réalise un excellent travail. Les Wolves sont sur une bonne phase avec 3 victoires lors des 4 dernières journées. Wolverhampton s'est imposé contre Watford (4-0), Everton (0-1) et le week-end dernier face à Aston Villa (2-1). Suspendu pour la réception de Villa, Jimenez devrait retrouver le XI titulaire pour ce déplacement à Newcastle. Solide depuis l'entame de la saison, Wolverhampton devrait pouvoir accrocher au moins un nul à Newcastle.