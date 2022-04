Pronostic Naples AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples doit réagir de suite face à la Roma

Après sa défaite de la semaine passée face à la Fiorentina (2-3), combinée aux victoires vendredi du Milan et de l'Inter, Naples devra sans doute l'emporter dans cette affiche s'il veut encore croire au titre. 3à 5 points des, lesdoivent en plus faire attention au retour de la Juventus derrière. Eliminé assez récemment de la Coupe d'Italie et de l'Europa League, Naples a tout le loisir de se focaliser sur la Serie A. Avant son revers face à la Viola, le club que quittera en fin de saison Insigne avait remporté ses 3 matchs précédents de championnat : face à l'Hellas Vérone (1-2), l'Udinese (2-1) et l'Atalanta à Bergame (1-3). Seulement absent face à l'Atalanta, Osimhen a marqué lors des 3 derniers matchs qu'il a joué avec le Napoli.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐à l'orée de cette journée, la Roma compte 9 points de retard sur Naples et a donc quasiment dit adieu au podium. Et avec une Juve plutôt en forme, il sera compliqué d'aller chercher une qualification Ligue des Champions. La Roma va peut-être jeter son dévolu en cette fin de saison sur la Ligue Europa Conférence, dont elle disputera les demi-finales au même titre que Marseille. Bien mal partis dans leur quart de finale (défaite 2-1 sur la pelouse des surprenants Norvégiens de Bodo/Glimt), les Romains ont su renverser la tendance au retour (4-0 à l'Olimpico). Ces dernières saisons, le club de la Louve chute souvent face aux équipes bien classées, et il a d'ailleurs perdu 3 de ses 4 derniers matchs (pour un nul 0-0 à l'aller) face au Napoli. La semaine passée, la Roma a eu très chaud mais s'est tout de même imposé en fin de match face à la Salernitana, lanterne rouge (2-1). Dans stade Maradona, Naples pourrait s'imposer face à la Roma, dans une nouvelle rencontre à buts.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(366€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(404€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Naples AS Roma encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !