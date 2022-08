Pronostic Nantes Toulouse : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1

Toulouse peut venir dicter sa loi à la Beaujoire

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Lauréat de la Coupe de France l'an dernier au dépens de Nice, le FC Nantes sera européen cette saison et devra donc jouer sur deux tableaux. Cela ne sera pas une mince affaire pour cette équipe qui ne semble pas particulièrement armée pour le faire. D'autant que son meneur de jeu et homme fort, Ludovic Blas, serait sur le départ pour Lille, et a indiqué "ne pas se sentir prêt à jouer cette rencontre" face au TFC ce qui serait un vrai coup dur pour cette formation. Celle-ci a débuté la saison par deux matchs nuls face à Angers (0-0) et Lille (1-1) et a concédé son premier revers de la saison contre l'OM la semaine dernière (2-1) avec pourtant un but de son meneur de jeu. A voir si il figurera dans le groupe ce dimanche.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le TFC redécouvre les joies de l'élite, 2 ans après l'avoir quittée. Encore invaincus après 3 journées, les Violets affichent un visage plutôt séduisant. Accrochés à domicile par une belle équipe niçoise lors de la 1journée, ils sont allés démontrer toutes leurs qualités la semaine suivante dans l'Aube contre Troyes (0-3) avant de concéder le partage des points contre Lorient (2-2) dimanche dernier. Sur une très bonne dynamique et invaincus, les hommes de Philippe Montanier ont peut être un bon coup à jouer face à une équipe nantaise sans doute perturbée par la situation de son maître à jouer Ludovic Blas et des bisbilles entre Kombouaré et Kité. Toulouse pourrait ainsi remporter son 2match en 2 déplacements.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Toulouse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !