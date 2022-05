Pronostic Nantes Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes gâche la fête à Nantes

Aux portes de la relégation il y a un an, le FC Nantes a connu une saison diamétralement opposée qui a connu son apothéose le week-end dernier avec le gain de la Coupe de la France. Les Canaris ont pris le dessus sur une équipe niçoise pourtant favorite de cette rencontre. Les hommes de Kombouaré ont fait la différence sur un penalty transformé par Ludovic Blas, qui est venu consacré une équipe très plaisante cette saison. En effet, porté par un trio offensif (Blas, Simon et Kolo Muani) très percutant, les Nantais ont réalisé de superbes prestations à l’image de leurs succès sur le Paris Saint-Germain en L1 ou contre Monaco en demi-finale de la Coupe de France. En Ligue 1, les Canaris ne jouent plus rien car ils sont assurés du maintien et que la victoire en Coupe de France leur offre une place en Coupe d’Europe. Avant son succès en CDF, Nantes s’était imposé largement face à Bordeaux (5-3) dans un match fou et avait concédé le nul à 11 contre 10 à Lens (2-2). 9es et sans objectif sur la fin de la L1, les joueurs nantais auront certainement la gueule de bois à l’heure d’affronter Rennes.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le stade Rennais est pleinement impliqué dans la course pour le podium de L1. La bande à Génésio a vu ses deux concurrents directs, à savoir Monaco et Marseille s’imposer le week-end dernier. Les Rennais accusent désormais 3 points de retard sur une formation monégasque qui ne perd plus et 6 sur le club phocéen. En s’imposant ce mercredi, les Rouge et Noir s’offriraient certainement une "finale" pour le podium face à Marseille le week-end prochain. Cohérents depuis de nombreuses semaines, les Bretons ont connu quelques faux-pas face à des adversaires directs, avec des revers face à Monaco et Strasbourg, mais se montrent très performants face aux équipes à leur portée. Après avoir humilié Lorient (5-0), Rennes a rencontré plus de difficultés pour se défaire de l’AS Saint Etienne grâce à un doublé de son croate Majer (2-0) , venu suppléer Terrier qui avait marqué 8 buts sur ses 7 matchs précédents de L1 avec Rennes. Avec Terrier, Laborde ou Bourigeaud, le club breton possède l’un des potentiels les plus intéressants du championnat. Certainement fatigué de sa finale et des fêtes qui ont suivi, le FC Nantes pourrait s’incliner face à des Rennais qui veulent terminer sur le podium.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nantes Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !