Pronostic Nancy Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy en regain de forme avant Rodez

Lanterne rouge de Ligue 2, Nancy a connu une entame de championnat très compliquée avec notamment 5 défaites lors des 6 premières journées. Arrivé cet été, le coach allemand Stendel n’a pas survécu à cette terrible dynamique et a été remercié par le club lorrain. Pour lui succéder, les dirigeants nancéens ont misé sur l'ancien Sochalien notamment Benoit Pedretti, qui connaît des résultats encourageants. En effet, l’ASNL se montre nettement plus cohérente avec un seul revers concédé lors des 7 dernières rencontres disputées. De plus, Nancy a décroché ses deux premières victoires de la saison face à Guingamp (2-1) et à Niort (1-3) lors des 4 dernières journées. Bien plus convaincants, les Nancéens ont enchainé en Coupe de France face aux amateurs de Plantières-Metz (1-3).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Rodez dispute sa troisième saison consécutive en Ligue 2. Les Aveyronnais se sont montrés solides lors des deux premiers exercices en alignant plusieurs matchs nuls. Cette saison, après 15 journées, les Ruthénois sont calés en milieu de tableau en 10position, avec seulement 4 points d’avance sur la relégation. La bande à Peyrelade connaît des résultats irréguliers mais sont capables de « coups » comme ils l’ont fait par exemple à Niort et contre Quevilly Rouen. Battu par le Paris FC (1-0) avant la trêve internationale, Rodez s’est repris en Coupe de France en faisant respecter la logique face à Blavozy (1-2) sur un doublé de Chougrani. En regain de forme ces dernières semaines, Nancy pourrait décrocher une victoire précieuse à domicile pour se rapprocher des non relégables.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nancy Rodez encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !