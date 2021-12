Pronostic Montpellier Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier costaud à la maison face à Clermont

Neuvième de Ligue 1, Montpellier est dans le ventre mou du championnat. En effet, le club héraultais accuse 4 points de retard sur une place qualificative pour l'Europe et possède 9 unités d'avance sur le 1relégable, Bordeaux. Les hommes de Dall'Oglio restaient sur deux défaites consécutives face à Rennes (0-2) et à la Mosson contre Lyon (0-1), mais se sont relancés en milieu de semaine. En déplacement à Metz, le MHSC a parfaitement géré son match à Saint-Symphorien (1-3) pour décrocher 3 points précieux. Le retour de suspension de Téji Savanier a été déterminant dans le résultat de ce match puisque l'ancien Nîmois a marqué son 4e but de la saison. Depuis le début de saison, Montpellier se montre solide à domicile où seuls les 2 Olympiques sont parvenus à s'imposer.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Clermont lutte pour se maintenir en Ligue 2. La formation auvergnate a connu quelques semaines compliquées avec plusieurs défaites concédées lors des dernières minutes des rencontres. Ce fut notamment le cas à Saint-Etienne, contre Nice ou lors du déplacement à Reims. Agacé par ces buts tardifs, Gastien doit se réjouir d'avoir vu ses hommes stopper leur mauvaise série face à Lens (2-2). Menés à 2 reprises, les Clermontois sont revenus au score à chaque fois. Victime d'une longue blessure, le prometteur Magnin a fêté sa première titularisation par un but, alors que Momo Bayo inscrivait sa 8réalisation. Pas au mieux lors des dernières journées (1 point pris sur les 6 dernières journées), Clermont devrait subir la loi d'une formation montpelliéraine très performante à la Mosson.