Pronostic Molde Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Molde – Grenade : des buts de chaque côté

Surprise de ces huitièmes de finale, Molde compte un retard de deux buts à l'heure d'affronter Grenade (0-2). Les Norvégiens ont en plus perdu Ellingsen, expulsé lors du match aller, le milieu est un habituel titulaire. Les hommes de Moe n'ont pas repris leur championnat national, dont ils ont fini à la 2place la saison dernière loin derrière Bodo/Glimt. Sorti second de son groupe d'Europa League derrière Arsenal, Molde s'était défait d'Hoffenheim lors du tour précédent (5-3 en cumulé). Le club norvégien se comporte bien à domicile et espère renverser le scénario au retour dans son stade. De son côté, Grenade se retrouve dans une situation identique à celle du tour précédent. En effet, les Espagnols s'étaient imposés sur le score de 2-0 à domicile face au Napoli et avaient réussi à confirmer leur avance au retour malgré la défaite en Italie (2-1). Les partenaires de Gonalons vont chercher à marquer ce but à l'extérieur qui leur offrirait un match nettement plus tranquille. Sur la lancée de son succès européen, Grenade a dominé ce week-end une formation de la Real Sociedad qui joue les premiers rôles en Liga (1-0) grâce à une réalisation de Sanchez. Ce match retour s'annonce ouvert et il ne serait pas étonnant de voir les deux équipes marquer, comme lors des 4 derniers déplacements de l'équipe espagnole.