Pronostic Metz Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Metz – Nice cadenassé

Au soir de la 18e journée, le FC Metz devance l'OGC Nice au classement de la Ligue 1. Les Lorrains réalisent une saison cohérente et posent de nombreux problèmes à leurs adversaires. Calés en milieu de tableau, les Grenats comptent 11 points d'avance sur le premier relégable. Preuve de cette solidité, le club messin ne s'est incliné qu'à 3 reprises lors des 15 dernières journées de championnat, face à Brest, Lyon et Rennes, trois formations qui évoluent dans la première partie de tableau. Battus à Rennes lors de la dernière rencontre de 2020, les Messins ont débuté cette nouvelle année par un nul sans but face à Bordeaux. Les rencontres disputées par le FC Metz sont celles qui offrent le moins de buts en Ligue 1.

De son côté, l'OGC Nice vit une saison compliquée, loin des ambitions du début de saison. Auteur d'un recrutement intéressant, le club niçois envisageait de lutter pour les places européennes et à terme pour le Top 4. Au soir de la 18e journée, les Aiglons se retrouvaient en 13e position, avec deux points de moins que leur modeste adversaire du soir. Le tournant de la saison a certainement été la sévère blessure de Dante. Depuis le dernier match disputé par le capitaine brésilien, Nice n'a remporté qu'un seul match et cela face à la lanterne rouge du championnat, Nîmes. Avant la trêve hivernale, les partenaires de Schneiderlin ont fait une nouvelle fois preuve de fébrilité en dilapidant une avance de deux buts face à Lorient, 19e. Pour compenser la perte de Dante, Nice a recruté le Gunner, William Saliba. Arrivé en début de semaine, l'ancien Stéphanois a participé au marasme niçois à Brest (2-0). Lors des passages compliqués, les entraineurs s'attardent à solidifier leur équipe, solution que devrait privilégier Ursea pour ce déplacement en Lorraine. Pour ce match entre Metz et Nice, on devrait voir un match cadenassé entre deux équipes qui cherchent avant tout à éviter la défaite. Cet under est d'ailleurs passé lors des 4 derniers matchs des Messin et lors 4 derniers déplacements des Niçois.