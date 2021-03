Pronostic Lille Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille – Nîmes : les Dogues plus féroces que les Crocos

Lille s'apprête à connaître quelques semaines importantes dans l'optique du titre en Ligue 1. Le week-end dernier, les Nordistes ont passé l'écueil monégasque en obtenant le point du match nul en Principauté (0-0). Étant donné que dans le même temps, Lyon a été tenu en échec par Reims et que le PSG a été battu au Parc des Princes par Nantes, le club lillois a réalisé une belle opération. Ce week-end, les hommes de Galtier pourraient être une nouvelle fois les grands vainqueurs de la journée puisqu'ils affrontent une équipe nîmoise relégable, tandis que l'OL reçoit le PSG. De plus, les Nordistes sont conscients qu'ils se déplacent ensuite au Parc pour défier le PSG dans le cadre de la 31journée de L1. Dans cette dernière ligne droite de la saison, le LOSC peut désormais compter sur le retour de Burak Yılmaz, absent plusieurs semaines. L'attaquant turc va apporter de nouvelles solutions offensives à Galtier qui a dû s'appuyer sur Jonathan David en son absence. Victorieux de Marseille (2-0) lors de son dernier match à Pierre-Mauroy, Lille veut mettre la pression sur ses adversaires en dominant Nîmes. La Ligue 1 est devenue le seul et unique objectif du club, car en milieu de semaine, les Nordistes ont été battus par le PSG au Parc des Princes en Coupe de France (3-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Nîmes Olympique a bien réagi lors des dernières semaines, mais n'est pas parvenu à sortir de la zone rouge. Souvent proche de retrouver une place de non-relégable, le club gardois n'a pas su enchaîner avec notamment un nul contre Nantes (1-1), une défaite contre Nice (2-1) et un nul dans le derby contre Montpellier (1-1). Les Crocos ont été plutôt heureux d'obtenir un point face aux Héraultais. Actuellement, les hommes de Pascal Plancque comptent seulement deux points de retard sur Lorient qui joue à Nantes ce week-end. Dans une lutte pour le maintien intense, le moindre point s'avère précieux dans cette fin de saison. En déplacement, les Nîmois ne sont pas au mieux et ne se sont jamais imposés de leur histoire à Lille. Lancé dans la course pour le titre, Lille devrait s'imposer à domicile face à Nîmes dans une rencontre avec plus de 2 buts.