Pronostic Levante Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

Des buts de chaque côté entre Levante et Villarreal

Le quart de finale de Coupe du Roi de ce mercredi entre Levante et Villarreal est certainement l'un des plus ouverts, entre deux équipes en forme. Le club de la banlieue valencienne s'est qualifié en venant à bout de Murcie (0-5), de Portugalete (1-2), de Fuenlabrada (1-2) et du Real Valladolid au tour précédent (2-4). De plus, Levante vient de réaliser un exploit en s'imposant au stade Alfredo di Stefano face au Real Madrid (1-2). Les hommes de Paco Lopez ont parfaitement profité de leur supériorité numérique, suite à l'expulsion rapide de Militao, pour s'imposer. Ce succès permet à Levante de se classer en 9position avec 7 points d'avance sur la relégation. Le club valencian reste sur 7 matchs sans la moindre défaite, son dernier revers remontant au début d'année lors de son déplacement au Madrigal face à … Villareal (2-1). De son côté, Villarreal reste sur la lignée de ce qu'il a réalisé l'an passé. Toujours en lice en C3, le club entraîné par Unai Emery occupe actuellement la 5place mais se retrouve décroché pour le Top 4. Le Sous-Marin Jaune se montre très solide cette saison avec seulement deux revers concédés, au Camp Nou face au FC Barcelone et contre le FC Séville. Les partenaires de Coquelin se sont qualifiés en dominant lors des tours précédents, Leioa (0-6), Zamora (1-4), Tenerife (0-1) et Girona (0-1). Le week-end dernier, les hommes d'Unai Emery ont été contraint de se contenter d'un nul face à la Real Sociedad en Liga. Daniel Parejo avait rapidement ouvert le score et pensait offrir les 3 points à sa formation, mais l'ancien capitaine de Valence a vu son équipe craquer en toute fin de rencontre (score final 1-1). Capoue et ses coéquipiers vont jouer le coup à fond dans cette Copa del Rey. Cette rencontre s'annonce ouverte entre deux équipes en forme, et comme lors des 11 derniers matchs de Levante, on devrait voir des buts de chaque côté.