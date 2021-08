Pronostic Leipzig Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Stuttgart créé la surprise du côté de Leipzig

Désormais orphelin de son entraîneur Julian Nagelsmann parti au Bayern, le Leipzig écrit une nouvelle page de son histoire avec Jesse Marsch, ancien coach de RB Salzbourg. Pour le club désormais phare de la galaxie Red Bull, la saison a démarré de manière mitigée. Après une victoire logique 4-0 en Coupe face au club de Sandhausen (Bundesliga 2), Leipzig a chuté à Mayence pour son match d'ouverture de Bundesliga (1-0). Cet été, en plus de son coach, Leipzig a perdu son défenseur central Upamecano (Bayern également) et son autre très bon Français Konaté (Liverpool), et les a remplacé par le Strasbourgeois Simakan et l'international croate Gvardiol. Devant, le buteur portugais André Silva tentera de faire la même saison qu'avec l'Eintracht Francfort.

De son côté, Stuttgart est la surprise de ce début de saison en Allemagne. Si le club promu l'été dernier n'a joué que 2 matchs, il a fait forte impressions. Après avoir surclassé 6-0 le petit club du Dynamo de Berlin en Coupe d'Allemagne, Stuttgart a démarré sa Bundesliga en étrillant le promu Greuther Furth (5-1). Pourtant, le club a perdu du beau monde cet été (son gardien Köbeln sib milieu Castro et son attaquant Gonzalez, et a été privé la semaine passée de ses deux attaquants Kalajdzic (16 buts marqués la saison passée) et Silas Katompa Mvumpa (11 buts, ex Paris FC), blessés en ce moment. Cependant, en pleine confiance, Stuttgart pourrait aller chercher au moins le nul chez une équipe de Leipzig qui va peut-être un peu tâtonné en ce début de saison.