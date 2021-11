Pronostic Leipzig PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Comme à l'aller avec notre quasi carton plein, on vous donne notre pronostic sur Leipzig - PSG, l'affiche de ce mercredi. Avec pour parier 100€ direct offerts par Winamax

Leipzig au fond du trou dans ce groupe

Un PSG toujours loin d’être brillant mais efficace

Paris sans Messi mais avec Mbappé et Di Maria

Les compos probables pour Leipzig - PSG :

Mbappé fait encore la différence

Leipzig s'est progressivement installé comme l'une des écuries majeures d'Allemagne depuis que le groupe Red Bull a repris le club. La club allemand a basé sa stratégie en misant sur des jeunes avec de forts potentiels pour les faire évoluer au plus haut niveau. L’an passé, Leipzig a réalisé une très belle saison au cours de laquelle les partenaires de Nkunku ont fini en 2e position de Bundesliga derrière le Bayern Munich et ont aussi atteint la finale de la Coupe d’Allemagne, battue par le Borussia Dortmund. Le club avait également été régulier les deux dernières années en C1, mais lors du mercato estival, il a perdu son stratège Julian Nagelsmann qui a rejoint les rangs du Bayern Munich. Le nouvel entraîneur de Leipzig, l'Américain Jesse Marsch arrivé de Salzbourg, connaît une entame laborieuse puisque sa formation pointe seulement en 8position avec 10 points de retard sur le leader, le Bayern Munich. Après avoir décroché une belle victoire face au promu Greuther Furth il y a 10 jours (4-1), Leipzig est retombé dans ses travers ce week-end en concédant l’égalisation dans le temps additionnel face à l’Eintracht Francfort (1-1). Les multiples erreurs de concentration commises par les joueurs allemands leur coûtent chers cette saison. ce fut notamment le cas au Parc des Princes où après avoir repris le match en main, Leipzig a fait deux erreurs défensives et perdu un match qui leur semblait promis (défaite 3-2). Lors des deux premières journées, Leipzig s’était déjà incliné contre Manchester City (6-3) et le Club Bruges (1-2). Le club allemand compte donc 0 point après la phase aller dans ce groupe.Avec son recrutement estival clinquant et notamment l’arrivée de Lionel Messi, le PSG 2021-22 était fortement attendu. Les débuts sont pour le moment mitigés, avec des résultats sportifs très bons mais une qualité de jeu loin de satisfaire les fans et les observateurs. En Ligue des Champions, le club de la capitale avait connu une entame compliquée avec un nul en Belgique face au Club Bruges (1-1), champion national. Ensuite, Paris s’est montré très inspiré en contre-attaques face à Manchester City (2-0) pour décrocher un très beau succès, qui est l'un des matchs les plus accomplis tactiquement de sa saison. Lors de la dernière journée, le PSG a donc vécu un match compliqué face à Leipzig avec plusieurs rebondissements dans la rencontre, pour au final décrocher une victoire très importante au Parc (3-2). Avec ses 7 points, le club parisien occupe la tête de ce groupe et ferait un grand pas vers les 8en cas de succès ce mercredi. En Ligue 1, sans se montrer transcendants, les hommes de Pochettino profitent de leur large supériorité pour dominer tranquillement la Ligue 1. Après 12 journées, Paris compte déjà 8 points d’avance sur son premier poursuivant, l’OGC Nice de Galtier. Le week-end dernier, le PSG s’est imposé à domicile face à Lille (2-1), champion de France l’an passé, en retournant le match grâce à Marquinhos et Di Maria. Encore une fois, le PSG a beaucoup fait parler la semaine passée (la forme de Neymar, l’affaire Herrera, la vie privée d’Icardi ou l’intrigue Sergio Ramos), mais le club a encore gagné. Si le jeu offert par le PSG est loin d’être attrayant, sa capacité à s’imposer et à renverser les situations est à soulever.Pour la réception du PSG, Leipzig devrait s’appuyer sur un effectif similaire à celui du match aller. A noter cependant que le virevoltant Dani Olmo devrait effectuer son retour, mais semble tout de même un peu juste pour jouer les 90 minutes. Excellent depuis le début de saison, Christopher Nkunku sera l’une des principales menaces pour ses anciens coéquipiers parisiens. L’absence majeure du côté du club allemand est le défenseur international allemand Klostermann. A Paris, Pochettino sait qu’il est déjà privé des Verratti, Paredes ou Ramos. De plus, Messi s'est blessé vendredi et est forfait pour ce déplacement. En revanche, le coach argentin peut compter sur Angel Di Maria excellent contre Lille, qui a purgé sa longue suspension en Ligue des Champions. L’international argentin apporte une nouvelle solution à la Poch’, lui qui a été très bon vendredi. Décevant depuis le début de saison, Neymar est attendu à un niveau plus élevé, qui faisait de lui un des meilleurs joueurs du monde. Si Messi et Neymar n’ont pas trouvé leur rythme de croisière, Mbappé s’est montré régulier dans ses prestations, le champion du monde français devrait avoir un rôle important à jouer face aux espaces laissés par la défense allemande. Buteur à l'aller, il avait été ménagé face à Lille mais sera bien là ce mercredi.: Gulacsi - Mukiele, Simakan, Orban - Henrichs, Laimer, Haidara, Angeliño - Nkunku, Forsberg - Silva.: Navas - Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Mendes - Herrera, Gueye, Wijnaldum (ou Danilo) - Di Maria, Mbappé, Neymar.Avec 0 point pris sur les 3 premiers matchs, Leipzig abat sa dernière carte ce mercredi soir face au Paris Saint-Germain. Le club allemand va devoir prendre des risques pour s’imposer, ce qui devrait offrir des contres au club parisien et au très rapide Mbappé, étincelant au match aller et qui avait été préservé ce week-end. Malgré un jeu loin d’être emballant, Paris a montré son savoir-faire pour enchaîner les victoires (12 succès sur ses 16 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison). Même malmenés comme lors du match aller, les hommes de Pochettino trouvent souvent la solution pour s’imposer, la rencontre face à Lille le week-end dernier en fut le parfait exemple. De plus, un succès ce mercredi placerait le club de la capitale en excellente position pour une qualification en 8de finale. Efficace et avec une force de frappe impressionnante, Paris pourrait encore battre Leipzig, et éviter de se faire peur avant un déplacement à City lors de la dernière journée.Retrouvez le Pronostic Leipzig PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !