Pronostic PSG Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Un PSG qui gagne sans séduire

Leipzig à la peine dans cette C1

Quelques absences des deux côtés

Les compo probables :

Paris enchaîne face à Leipzig

Cette rencontre était aussi la première du trio Messi, Neymar et Mbappé. Il y a 3 semaines, le PSG a livré une bien meilleure prestation face à Manchester City (2-0) avec le premier but de Lionel Messi, au terme d’une très belle action avec Mbappé. Ce succès a relancé les Parisiens qui ont pris les commandes du groupe. En Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino restent sur un succès compliqué face à Angers (2-1) au cours duquel Mbappé s’est montré décisif. En l’absence de Messi, Di Maria ou Neymar, revenus tardivement de sélection, l’international français a été l’un des rares à surnager face à une solide équipe angevine. Mais malgré des difficultés dans le jeu, le PSG a comme souvent obtenu la victoire, la 9en 10 matchs de championnat. Les Parisiens sont également leaders de Ligue 1.Leipzig a connu un changement majeur lors de l’intersaison avec le départ de Nagelsmann. L’actuel coach du Bayern a été remplacé par l’Américain Jesse March, arrivé de Salzbourg, autre club estampillé Red Bull. Et son début de saison est compliqué. Si Leipzig a débuté cette campagne de Ligue des Champions par une prestation très intéressante à l’Etihad en poussant City à se surpasser à plusieurs reprises (6-3), le club allemand s’est fait surprendre par le Club Bruges à domicile (1-2) lors de la 2journée. Avec 0 point au compteur, Leipzig joue gros lors de cette double confrontation face au PSG. La formation allemande n'est pas non plus au mieux en championnat. En effet, Leipzig pointe seulement en 8position de Bundesliga avec 8 points de retard sur le Bayern, leader, et 5 sur la quatrième place, qualificative pour la C1. Depuis le début de saison, les partenaires de Forsberg ont connu plusieurs défaites face à Mayence, Wolfsbourg ou contre le Bayern. Ce week-end, les coéquipiers de Nkunku n'ont pu faire mieux que match nul à Fribourg (1-1).Pour cette rencontre face à Leipzig, Pochettino sera privé de Ramos, Navas et Paredes blessés, tandis que Di Maria purgera son dernier match de suspension. Impressionnant face à City, Pochettino devrait de nouveau aligner trio Verratti, Gueye et Herrera au milieu de terrain. Cette triplette permet aux stars de l’attaque parisienne de se consacrer principalement aux tâches offensives. Leipzig a aussi son lot d'absents puisque les latéraux Sarrachi et Halstenberg, l'international espagnol Dani Olmo et l'attaquant Brobbey sont sur le carreau en ce moment. Les Parisiens devront surveiller leurs ancien coéquipier Nkunku (4 buts marqués en Bundesliga cette saison et autant en Ligue des Champions) mais ils sont sans doute prévenus.: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Herrera, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar.: Gulacsi - Simakan, Orban, Klostermann - Mukiele, Haidara, Adams, Angeliño - Nkunku, Poulsen, Forsberg.Même s'il n'est pas le PSG ultra-dominateur que certains observateurs et supporters aimeraient voir, le club parisien enchaîne les victoires. Match référence, la rencontre face à Man City a montré à quel point le Paris Saint-Germain voulait aller chercher cette Ligue des Champions. En face, Leipzig se cherche encore plus que le PSG et affiche un zéro pointé en C1. De plus, en déplacement, le club allemand ne s’est imposé qu’une seule fois cette saison, et c'était en Coupe d’Allemagne sur la pelouse de Sandhausen qui évolue dans les divisions inférieures. En confiance suite à sa victoire face à City, Paris devrait s'imposer face à une formation de Leipzig en difficulté loin de ses bases et qui concède également de nombreux buts.