Pronostic Leipzig Hoffenheim : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig, facile face à Hoffenheim, met la pression sur le Bayern

Revenu à 5 points du Bayern, Leipzig veut profiter des déboires de son rival bavarois, décimé et éliminé de Ligue des champions mardi, pour s'offrir une chance de titre. Mis à part son récent match crucial perdu justement face au Bayern (0-1), le club estampillé Red Bull a gagné 8 de ses 10 dernières rencontres de Bundesliga, pour 1 match nul face à un Eintracht Francfort en grande forme. Le week-end dernier, Leipzig s'est imposé facilement chez le Werder de Brême (1-4), avec notamment un doublé de Sorloth de plus en plus à l'aise dans cette équipe après des débuts délicats, et voudra en faire de même face à une équipe d'Hoffenheim en difficulté en ce moment. En effet, Hoffe ne réalise pas une grande saison. Sorti par Molde en 16de finale de Ligue Europa, le club d'un Kramarić souvent blessé ne reverra sans doute pas l'Europe la saison prochaine puisqu'il est 12au classement de cette Bundesliga. Et avec seulement 5 points d'avance sur le barragiste, Hoffenheim doit même se mettre à regarder derrière. N'ayant pris qu'un point sur les 4 dernières journées de Bundesliga (un match nul le week-end dernier face à un Bayer Leverkusen également en crise de résultats), Hoffenheim devrait logiquement perdre assez largement sur la pelouse de Leipzig, prétendante au titre.