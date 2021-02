Pronostic Leipzig Borussia Mönchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig en course pour le titre face à Gladbach’

L’affiche de la 23journée de Bundesliga oppose Leipzig au Borussia Mönchengladbach. Ces deux équipes participent également aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Leipzig est en ballotage défavorable après sa défaite face à Liverpool (0-2). En revanche, les hommes de Julen Nagelsmann sont en pleine bourre en Bundesliga où ils viennent de remporter leurs 4 derniers matchs face au Bayer Leverkusen, Schalke, Augsbourg et le week-end dernier contre le Hertha Berlin. Décevant face aux, le capitaine Sabitzer s’est repris face aux Berlinois en signant le but de la semaine d’une frappe de 30m. Ces victoires, cumulées aux contre-performances du Bayern, ont permis à Leipzig de revenir à seulement deux points des Bavarois. A 12 journées de la fin, Leipzig n’a jamais été aussi proche du titre et va tout mettre en œuvre pour mettre la pression sur le Bayern.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Borussia Mönchengladbach a réalisé un début de saison intéressant en championnat mais aussi en Ligue des Champions. En effet, tombé dans un groupe relevé avec le Real, l’Inter et le Shakhtar, Gladbach’ a réussi l’exploit de se qualifier pour les 8es de finale. Tombé sur le rouleau compresseur Manchester City, Gladbach’ a perdu logiquement la première manche face aux Citizens mercredi (0-2). Sur le plan national, les hommes de Marco Rose ne sont pas au mieux lors des dernières rencontres de Bundesliga. Le Borussia reste sur deux nuls en déplacement face à l’Union Berlin et Wolfsbourg, pour deux défaites à domicile face à des adversaires luttant pour le maintien, Cologne et Mayence. Lancé à la poursuite du Bayern, Leipzig devrait s’imposer face à une équipe de Gladbach’ à la peine en ce moment.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Leipzig Borussia Mönchengladbach encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !