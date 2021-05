Pronostic Leipzig Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono de la finale de la Coupe d'Allemagne

Le Borussia Dortmund s’impose encore face à Leipzig

La finale de la Coupe d'Allemagne met aux prises les deux plus grands rivaux actuels du Bayern Munich, Leipzig et le Borussia Dortmund. La formation de Julen Nagelsmann, qui dirige ses derniers matchs avant de rejoindre le club bavarois, occupe la 2place du classement de la Bundesliga et devrait finir à cette position puisque le club compte 4 points d'avance sur Wolfsbourg à 2 journées de la fin. Le week-end dernier, Leipzig se déplaçait à … Dortmund pour y affronter le Borussia. Mal partis, les partenaires de Sabitzer se sont retrouvés menés de deux buts avant de revenir au score (2-2). Dans une fin de match ouverte, Leipzig s'est fait surprendre par le Borussia qui a fini par s'imposer grâce à Sancho (victoire 3-2 des Marsupiaux). Ce revers a par ailleurs valider le titre de champion du Bayern. En quête de trophée, le club de la Saxe s'est défait de Nuremberg, Augsbourg, Bochum, Wolfsbourg et enfin difficilement du Werder Brême sur son parcours. Cette demi-finale remportée en prolongations face à une équipe mal classée de Bundesliga avait confirmé le passage actuel un peu délicat de Leipzig qui n'a gagné qu'1 seul de ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues (au bout des 90 minutes). En revanche, le Borussia Dortmund finit fort la saison. Pas toujours au mieux ces derniers mois, les Marsupiaux ont été éjectés du Top 4 mais sont en train de réussir leur objectif de retrouver une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Les partenaires de Marco Reus ont remporté leurs 5 derniers matchs de Bundesliga avec la manière. Le week-end dernier, privé de 2 de ses meilleurs éléments à savoir le Norvégien Haaland et l'Anglais Bellingham, Dortmund est parvenu à se défaire de Leipzig grâce à la doublette Reus-Sancho bien épaulée par un Thorgan Hazard inspiré. Pour arriver en finale de la Coupe d'Allemagne, le Borussia a écarté Duisbourg, l'Eintracht Brunswick, Paderborn, Mönchengladbach et enfin Holstein Kiel. En pleine forme ces dernières semaines et avec l'avantage psychologique du succès du week-end, Dortmund semble le mieux placé pour soulever le trophée. D'autant qu'Haaland devrait faire son retour, tout comme Bellingham.