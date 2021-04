Pronostic Leicester Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leicester fait le taf face à Crystal Palace

En clôture de la 33journée de Premier League, Leicester reçoit Crystal Palace. Lesréalisent une très belle saison avec une troisième place en Premier League et une finale de FA Cup à venir face à Chelsea. En revanche, Leicester n’est pas assuré de finir dans le Top 4 car à l’orée de cette journée il ne compte que 4 points d’avance sur Chelsea et West Ham qui s'affrontent samedi. Lesont toujours en tête le souvenir douloureux de leur fin de saison dernière où ils avaient été devancés sur la ligne d’arrivée par Man U. Forts de cette expérience, la bande à Brendan Rodgers se doit de faire le job face à une formation de Crystal Palace qui ne joue plus grand-chose. Le week-end dernier, les partenaires de Jamie Vardy se sont imposés face à Southampton (1-0) en demi-finale de la FA Cup grâce à une nouvelle réalisation de Kelechi Iheanacho intenable dans cette fin de saison. Sur leur lancée, lesont facilement dominé jeudi une équipe de West Bromwich Albion relégable (3-0) avec un nouveau but d'Iheanacho mais aussi de Vardy qui a retrouvé le chemin des filets.chezau lieu de 100€ jusqu'au 28 avril⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Crystal Palace est calé dans le ventre mou de la Premier League avec 11 points d’avance sur le premier relégable. Lesne jouent plus rien depuis un moment et cela se ressent au niveau des résultats avec une seule victoire lors des 6 dernières journées, face à West Bromwich Albion qui est relégable. Le club avait déjà connu le même genre de fin de saison l'an dernier. En fin de cycle, Palace devrait se séparer de Roy Hodgson cet été pour nommer un coach plus jeune comme Frank Lampard ou Eddy Howe. Avec sa dynamique et son envie de retrouver la Ligue des Champions, Leicester devrait faire le taf et s’imposer dans un match avec plus d’un but dans cette affiche du lundi soir.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Crystal Palace détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !