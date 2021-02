Pronostic Leeds Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Leeds – Southampton ouvert entre 2 équipes joueuses

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Leeds Southampton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En match en retard de la 18journée de Premier League, Leeds reçoit Southampton à. Ces deux formations possèdent un petit matelas d’avance sur la relégation mais font face à la révolte de Fulham qui aligne les bons résultats. Actuellement,etpossèdent respectivement 10 et 8 points d’avance sur les, mais ces deux formations ne sont pas au mieux lors des dernières semaines. Les hommes de Bielsa viennent de s’incliner deux fois consécutivement face à Arsenal (4-2) et vendredi dernier sur la pelouse de Wolverhampton (1-0). Formation la plus imprévisible de Premier League, Leeds n’a pas été verni face auxavec un but inscrit contre son camp par son gardien français Meslier suite à une frappe sur la barre et un rebond sur le dos du portier français. L’ancien Lorientais doit rapidement oublier cette semaine catastrophique avec également 4 buts encaissés face à Arsenal, dont un sur une grosse erreur de sa part face à Saka, qui avait offert un penalty aux. Malheureux offensivement face à Wolverhampton, lesdevraient être plus tranchants ce mardi.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Southampton vient de mettre fin à une série de 6 défaites consécutives en Premier League en tenant tête à Chelsea au St Mary’s Stadium (1-1). Superbement lancé par Redmond, Minamino (prêté par Liverpool) a ouvert brillamment le score face aux, qui sont parvenus à revenir au score en seconde période. Equipe très plaisante à voir évoluer, Southampton se projette rapidement vers l’avant avec la vitesse des Danny Ings, Redmond ou Minamino. Leeds et Southampton comptent plusieurs absents importants à l’heure de s’affronter puisque Phillips ou Rodrygo sontpour lestandis que Walcott et Diallo sont toujours à l’infirmerie pour les Saints. De retour à, Leeds espère décrocher la victoire face à Southampton mais va avoir affaire à une belle équipe. Cette rencontre s’annonce ouverte avec des buts de chaque côté, comme lors des 3 derniers matchs en championnat de Southampton et comme lors de 4 des 5 derniers matchs de Leeds.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Leeds Southampton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !